Újpest FC kontra André Duarte: nincs megegyezés, jogi eljárás indul

Aligha rendeződik egyhamar André Duarte és az Újpest FC ügye. Augusztus végén, miután a klub rekordhoz közeli – de végül elutasított – ajánlatot kapott a 28 éves portugál belső védőért, 2028-ig hosszabbított vele. A lila-fehérek kommunikációja szerint nem szerették volna a rövid távú anyagi haszon miatt megbontani a csapat egységét, ehhez képest a hátvédet, akire a hosszú távú építkezésben számítottak volna, október 28-án a második csapatba száműzték. Az egyesület közleménye nem indokolta meg a döntést, a nyilvánossággal annyit osztott meg, hogy a vezérkar az ügy minden fejleményét „a klub belügyeként” kezeli, a döntés határozatlan időre szól.

Nem kellett sokat várni a szakításra: november 22-én André Duarte hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy elhagyja az Újpestet, majd december első napján jött a hír, hogy a bukaresti FCSB szerződtette (játékára azonban csak 2026-tól számíthat a román csapat). Minderre múlt szerdán az Újpestnél közlemény formájában reagáltak.

„A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszüntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, azonban André Duarte ettől teljesen elzárkózott. A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat.”

Lapunk a minap megkereste André Duartét, hogy reagáljon a történtekre, ám nem sokkal később a futballista jogi képviseletében jelentkezett nálunk Tiago Coelho, a C2 Sports Lex egyik ügyvédje, jelezve, hogy kizárólag ők jogosultak eljárni a FIFA-nál a labdarúgó ügyében, majd eljuttatott a szerkesztőségünkbe egy angol nyelvű közleményt, amelyet teljes egészében, magyarra fordítva közlünk.

„TISZTÁZÓ NYILATKOZAT AZ ÚJPEST FC KÖZLEMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN

Az Újpest FC klub által kiadott nyilatkozatra válaszul helyénvaló megemlíteni, hogy az az állítás, miszerint a klub André Duarte játékossal kapcsolatos bármilyen ügyet megpróbált rendezni, nem felel meg a vita keretében fennálló valós és konkrét tényeknek. A klub magatartása szándékos, tartós volt, és sohasem került sor semmiféle rendezésre. Éppen ellenkezőleg, a klub még hamis tényeket is kitalált, amelyekről tudják, hogy nem felelnek meg a valóságnak, például egy állítólagos bécsi hétvégét, amelyet a játékosnak biztosítottak volna, hogy mentálisan felépülhessen. Az igazság az, hogy a játékost a vezetőség döntése alapján véglegesen és jogtalanul eltávolították az első csapatból, és a B-csapat edzéseire küldték, amely kizárólag amatőr sportolókból, többnyire diákokból áll, akik nem professzionális labdarúgóként vannak regisztrálva. Az edzéseket az A-csapat szakmai stábján kívüli edzők vezették, akik saját érdekeiknek megfelelően ugráltak egyik csapatból a másikba, ami a legcsekélyebb mértékben sem felelt meg egy profi sportoló formájának és versenyképességének fenntartásához szükséges követelményeknek.

Mindeközben a klub eltávolította a játékos összes személyes holmiját a szekrényéből, dobozokba tette azokat, és a klub recepcióján tárolta, valamint eltávolította az első csapat öltözőjéből minden, az ő személyére utaló jelzést, beleértve a nevét és a számát is. Ez egy professzionális fizikai és logisztikai kiközösítés volt. Tudatos cselekedet, amelynek célja egyértelmű üzenet közvetítése volt az eltávolításáról, annak ellenére, hogy a játékos érvényes szerződéssel rendelkezett, minden szakmai kötelezettségét teljesítette, és nem volt olyan fegyelmi eljárás ellene, amely ilyen magatartást indokolhatott volna.

Abban az időszakban, míg az A-csapatból elkülönítették, a játékos több hivatalos levelet küldött a klubnak. Többször is kérte, hogy engedjék vissza az első csapatba. Igazságos bánásmódot kért. Konkrétan azonosította a professzionális gyakorlattal összeegyeztethetetlen, az edzések során tapasztalt lényeges hiányosságokat, és kérte az alapvető feltételek rendezését, amelyek lehetővé tennék számára, hogy biztonságban és méltóságteljesen dolgozzon. Érdemi vagy jóhiszemű választ ezekre a kérdésekre nem kapott. A klub csendben maradt mindezek kapcsán, elkerülve, hogy a panaszokról érdemben véleményt nyilvánítson, és megtagadva, hogy bármilyen hiteles megoldási javaslatot tegyen. Csupán néhány sorban válaszoltak sablonos és közömbös érvekkel.

A most nyilvánosságra hozott utalás, miszerint párbeszédre törekedtek volna, nem igazolható a dokumentumok alapján. Nem voltak találkozók, sem hivatalos javaslatok, sem olyan megközelítés, amelyet komoly megoldási kísérletnek lehetne minősíteni. A kiközösítés utáni időszakot a mulasztás, a közöny, valamint a játékos elszigetelését és károsítását célzó bánásmód jellemezte, ami káros hatással volt pályafutására és szakmai integritására, továbbá arra kényszerítette, hogy edzőfelszerelését nyilvános mosodákban tisztítsa és szárítsa, hogy legyen mit felvennie a következő edzésre. Megalázó. Ebben a helyzetben az egyetlen károsult személy André Duarte volt. A szerződés felbontása szigorúan a »FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players« által biztosított jogok alapján történt, különös tekintettel azokra a szabályokra, amelyek védelmet nyújtanak a játékosnak, ha a munkaviszony folytatása a foglalkoztató klubnak tulajdonítható okok miatt fenntarthatatlanná válik. Az ügy jelenleg a FIFA illetékes vitarendezési testületei elé került, ahol a tényeket részletesen bemutatták és dokumentumokkal alátámasztották, beleértve a hivatalos levelezéseket, edzésnaplókat és további bizonyító elemeket.

Az Újpest FC nyilvánosan bemutathatja a számára megfelelő értelmezést, de az iratokban található bizonyítékok egy másik valóságot tárnak elénk. A klub nem biztosította a sportoló profi státuszának megfelelő feltételeket, nem teljesítette alapvető szerződéses kötelezettségeit, és nem járt el a sportjogi rend által megkövetelt átláthatósággal.”

Megkerestük az Újpest FC-t, kíván-e reagálni a fenti nyilatkozatra, amit lapunknak küldött exkluzív közleményben kommentált.

„Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy az Újpest FC kiemelt szerepet szánt André Duartének a folyó szezonban, ezt a játékos szerződésének meghosszabbításával elég egyértelművé tette. Azonban André Duarte a szerződéshosszabbítási díj felvétele után nem kívánta meghálálni azt a bizalmat, amit a klub belé fektetett.

Ezek után rendkívül rövid idő alatt mondvacsinált indokokra hivatkozva jogszerűtlenül felmondta a szerződését, majd saját játékosaként mutatta be egy román klub. A történtek ilyen gyors lefolyása után nehéz nem a tervszerűséget, az előre kiterveltséget látni.

A játékos ügyvédje által jegyzett közleményében foglalt állítások számunkra ismertek, a jogszerűtlen felmondás is ezeket tartalmazta, melyekkel mi messzemenőkig nem értünk egyet, ezért keresetet nyújtottunk be, amit az illetékes magyar bíróságok fognak elbírálni.

Végtelenül csalódottak vagyunk a kialakult helyzet miatt, de jelen pillanatban kizárólag a játékos által okozott jelentős anyagi kár csökkentésére tudunk koncentrálni, ennek érdekében pedig megtettük a szükséges lépéseket.

Az Újpest FC a bírósági eljárások lezárultáig nem kíván további kommentárt fűzni az ügyhöz.”

A végső döntésre alighanem hosszasan kell várni, mivel az ilyen futballjogi eljárások nem ritka, hogy akár évekre elnyúlhatnak.