Az Atalanta hátrányból múlta felül a Chelsea-t, és pillanatnyilag harmadik helyen áll

Két ugyanolyan mérlegű alakulat csapott össze Bergamóban: a házigazda Atalanta és a vendég Chelsea is háromszor nyert, egyszer ikszelt és egyszer kapott ki az eddigi öt fordulóban. A legutóbbi kört mindkét fél 3–0-s győzelemmel pipálta ki, az olaszok az Eintracht Frankfurt vendégeként, a londoniak a Barcelona ellen otthon nyertek ennyire – mindkét esetben teljesen megérdemelten, különösen a gránátvörös-kékek sima legyőzése „szólt nagyot”.

A meccset az eredmény alakulása szempontjából a Chelsea kezdte jobban, a 25. percben Reece James passzából Joao Pedro szerzett vezetést az angoloknak – a videózást követően az is kiderült, hogy nem lesről –, igaz, ahhoz, hogy az angolok nem hátrányba, hanem előnybe kerüljenek, Robert Sánchez két hatalmas bravúrjára is szükség volt; a kapus különösen Ademola Lookman közeli próbálkozásánál védett nagyot. A második félidő elején előbb James rontott ziccert, aztán Lookman lőtt lesgólt, de az igazi látványosságot Gianluca Scamacca fejes gólja jelentette, amelyet a csatár Charles De Ketelaere beadásából szerzett. A hajrában aztán a belga középpályás is betalált, s mint kiderült, ezzel a végeredményt is beállította. 2–1

Ha létezik egyesélyes mérkőzés, a Tottenham–Slavia Praha összecsapás mindenképpen annak tűnt. Az angol csapat eddigi öt találkozójából ugyan csak kettőt nyert meg, ám mindkettőt odahaza, a Villarrealt 1–0-val, az FC Köbenhavnt 4–0-val küldték haza Thomas Frank legényei. A prágaiak ezzel szemben még vártak az első győzelmükre, bár az Atalanta otthonában elért gól nélküli döntetlennel már megmutatták, hogy a náluk esélyesebb csapatoknak tudnak kellemetlen perceket szerezni.

Az abszolút favorit britek a 26. percben szereztek vezetést, mégpedig David Zima öngóljával. A második félidőben a Tottenham megmutatta, hogy saját erőből is tud gólt szerezni, igaz, az újabb találathoz is kellett egy kis segítség a vendégektől, Mohamed Kudus ugyanis büntetőből talált be a csehek kapujába. A hajrához érkezve megkapta második tizenegyesét is a Tottenham, ezúttal Xavi Simons állt a labda mögé, és ő is be tudta csapni Jindrich Staneket. Legközelebb talán az igazi akciógól is összejön a londoniaknak... 3–0

A PSV a Liverpool idegenbeli, valamint a Napoli otthoni kiütése után (a két meccsen összesen tíz gólt rúgott) némi joggal reménykedhettek abban, hogy az Atlético vendéglátójaként is sikerül meglepetést okoznia, és újabb nagy skalppal gazdagodhat. Mindezt igazolandó az eindhoveniek Guus Til góljával meg is szerezték a vezetést, de a spanyolok a 37. percben Julián Álvarez révén egyenlítettek.

Aztán utóbbiak a második félidő elején villámgyorsan kétgólos előnybe kerültek: előbb a szlovák védő, David Hancko, majd az első gólnál a gólpasszt jegyző Alexander Sörloth talált be Matej Kovár kapujába. Már-már úgy tűnt, az Atleti kényelmesen behúzza a meccset, amikor a PSV-s Ricardo Pepi gondoskodott arról, hogy az utolsó percekre is maradjon izgalom, de az egyenlítés már nem jött össze a hollandoknak. 2–3

Az Olympique Marseille-nek is meg akarta mutatni a Galatasaray félelmetes hangulatú arénájából legutóbb három pontot elhozó Union Saint-Gilloise, hogy nem csak „potyautasként” van ott a Bajnokok Ligája főtábláján. A belga bajnok Anan Kalaili révén az 5. percben meg is szerezte a vezetést, de a franciáknak sem kellett sok az egyenlítéshez: Igor Paixao tíz perccel később egalizált. A brazil csatárnak gólpasszt adó Pierre-Emerick Aubameyang nem érte be ennyivel, jól szolgálta ki Mason Greenwoodot is – máris a vendégeknél volt az előny.

A franciák angol csatára ezután úgy döntött, nem áll meg ennyinél, s az 58. percben kétgólosra hizlalta csapata előnyét. Csakhogy Greenwoodtól a hazaiak izraeli csatára, Kalaili sem akart lemaradni, a 71. percben eggyel közelebb hozta csapatát. Bár a belgák még szereztek két meg nem adott gólt, érvényesre már nem futotta erejükből, a Marseille ezzel megerősítette helyét a középmezőnyben. 2–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) 2–1 (Scamacca 55., De Ketelaere 83., ill. Joao Pedro 25.)

Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 3–0 (D. Zima 26. – öngól, Kudus 50. – 11-esből, X. Simons 79. – 11-esből)

PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 2–3 (G. Til 10., Pepi 85., ill. J. Álvarez 37., Hancko 52., Sörloth 56.)

Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia) 2–3 (Kalaili 5., 71., ill. Igor Paixao 15., Greenwood 41., 58.)

A játéknap többi mérkőzése

Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1

Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1

Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 2–1

Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0