Németh András: Mindig abban hibáztam, hogy túl sokat akartam



A 2005-ös világbajnoki szereplésről

„A 2005-ös világbajnokság nagyon pozitív élmény volt. Az akkori magyar válogatott új összetételű csapat volt, de gyönyörűen menetelt. Szerettünk volna a dánokkal játszani az elődöntőben, éreztük, hogy az akkor nagyon erős románok játéka annyira nem fekszik nekünk. A középdöntő utolsó fordulójában kikaptunk az otthon játszó oroszoktól. Pihentettem Görbicz Anitát és Tóth Tímeát az elődöntőre, de nem igazán jött be ez a taktika, kikaptunk a románoktól. Aztán a bronzmeccsen a gyengébb első félidő után a másodikban biztosan vertük a dánokat.”

A mostani vb-n az eddigi szerepésről

„A csapat teljes szereplése a fontos. Ami miatt nem vagyok boldog, hogy az átlövőink nagyon keveset próbálkoznak. A meccsek első szakaszában az átlövések gyakorlatilag a passzív játéknál lépnek elő, arra korlátozódik, és ez nem szerencsés. Előbb jönnek az átlövések, abból három-négy gól, utána ezt kiváltják a betörések és a bejátszások, majd a szép játék. Mi viszont egyből a szép játékkal kezdünk, és ez sokszor teljesen eredménytelen. Ezért gondolom azt, hogy a mérkőzések elején az átlövőinknek sokkal többet kellene vállalniuk. De összességében jó benyomást tett rám a csapat. A beállójátékunk, Tóvizi teljesítménye kifejezetten tetszik. Idáig nem voltam a rajongója, de most teljesen egyértelmű, hogy nagyon komoly húzóember lett. Nagyon jó, hogy Vámos sok gólt szerez, ugyanakkor így háttérbe szorul az átlövések előkészítése.”

A hollandok elleni negyeddöntős meccsről

„A hazai pálya előnyt jelent, de nem akkorát, és cserébe nagyobb az elvárás. Reméljük, hogy a hollandokat sújtja majd az érzés, hogy kötelező nyerniük.”

A teljes interjú:

