Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben, fordított a Bayern

2025.12.09. 20:38
Serge Gnabry a Bayern egyenlítő gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
Alaposan felpaprikázta az addig is domináló Bayern Münchent Joshua Kimmich második félidei öngólja: a bajorok Serge Gnabry, Lennart Karl és Jonathan Tah góljával felelve 3–1-re megverték a Sporting CP-t az Allianz Arénában a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában, a keddi játéknapon.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (0–0)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Walsh (skót)
Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Ito, 88.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 88.) – Olise, Karl (Guerreiro, 77.), Gnabry (A. Davies, 88.) – Kane (Jackson, 90+2.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma (Vagiannidisz, 80.), Matheus Reis – Hjulmand, Simoes (Morita, 90+2.) – Catamo (Joannidisz, 81.), M. Araújo (Blopa, 90+2.), Alisson Santos (Ricardo Mangas, 66.) – L. Suárez. Vezetőedző: Gomes Borges
Gólszerző: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), ill. Kimmich (54. – öngól)

Különleges futballista lesz a Bayern 17 éves csillaga, Lennart Karl. Az ifjú támadó a Sporting elleni keddi BL-alapszakasz mérkőzésen sem teketóriázott sokat, már az 5. percben megszerezte a vezetést a csapatának, nagyszerű, félfordulásból szerzett góllal – azaz szerezte volna, ha pillanatokkal korábban Serge Gnabry nem tartózkodott volna lesen. A müncheni együttes meggyőzően járatta a labdát, a Sporting egy-egy kontrán kívül nem igazán jelentett veszélyt a hazai kapura, ám az első játékrészben csupán egy Harry Kane-kapufáig és egy újabb Lennart Karl-ziccerig jutott.

A szünet után azonban bátrabban jött ki a pályára a portugál alakulat, az 54. percben Joao Simoes nagyszerűen iramodott meg a bal oldalon, centerezése után pedig Joshua Kimmich szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtte a labdát. A kapott gól felébresztette a bajorokat, ugyanis bő tíz perccel később Michael Olise szöglete után Serge Gnabry teljesen üresen maradt a hosszú oldalon, és egyenlített, majd kisvártatva nagyszerű háromszögezés után az üres területre befutó Karl lőtt egy érvényes gólt is – ő lett a legfiatalabb játékos a sorozat történetében, aki egymást követő három meccsen is betalált. A pontot az i-re Gnabry szemfüles fejese után Jonathan Tah gólja, illetve Alphonso Davies régóta, kilenc hónapja várt visszatérése tette fel, a Bayern pedig nehéz kezdés után megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 3–1

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal5514–1+1315
  2. Bayern München65118–7+1115
  3. Atalanta64118–6+213
  4. Paris SG54119–8+1112
  5. Internazionale64212–4+812
  6. Real Madrid54112–5+712
  7. Atlético Madrid64215–12+312
  8. Liverpool64211–8+312
  9. Tottenham632113–7+611
10. Borussia Dortmund531117–11+610
11. Chelsea631213–8+510
12. Manchester City531110–5+510
13. Sporting631212–8+410
14. Barcelona631214–11+310
15. Newcastle United53211–4+79
16. Marseille63311–8+39
17. Galatasaray6338–809
18. Monaco62317–8–19
19. PSV Eindhoven622215–11+48
20. Bayer Leverkusen52218–10–28
21. Qarabag52128–9–17
22. Napoli52126–9–37
23. Juventus513110–1006
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union SG6247–15–86
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–75
27. FC Bruges51138–13–54
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Eintracht Frankfurt61148–16–84
31. Benfica5144–8–43
32. Slavia Praha6332–11–93
33. Bodö/Glimt5237–11–42
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati6154–15–111
36. Ajax551–16–150

 

 

Bayern München Bajnokok Ligája Sporting CP
