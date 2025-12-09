Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben, fordított a Bayern

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (0–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Walsh (skót)

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Ito, 88.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 88.) – Olise, Karl (Guerreiro, 77.), Gnabry (A. Davies, 88.) – Kane (Jackson, 90+2.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma (Vagiannidisz, 80.), Matheus Reis – Hjulmand, Simoes (Morita, 90+2.) – Catamo (Joannidisz, 81.), M. Araújo (Blopa, 90+2.), Alisson Santos (Ricardo Mangas, 66.) – L. Suárez. Vezetőedző: Gomes Borges

Gólszerző: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), ill. Kimmich (54. – öngól)

Különleges futballista lesz a Bayern 17 éves csillaga, Lennart Karl. Az ifjú támadó a Sporting elleni keddi BL-alapszakasz mérkőzésen sem teketóriázott sokat, már az 5. percben megszerezte a vezetést a csapatának, nagyszerű, félfordulásból szerzett góllal – azaz szerezte volna, ha pillanatokkal korábban Serge Gnabry nem tartózkodott volna lesen. A müncheni együttes meggyőzően járatta a labdát, a Sporting egy-egy kontrán kívül nem igazán jelentett veszélyt a hazai kapura, ám az első játékrészben csupán egy Harry Kane-kapufáig és egy újabb Lennart Karl-ziccerig jutott.

A szünet után azonban bátrabban jött ki a pályára a portugál alakulat, az 54. percben Joao Simoes nagyszerűen iramodott meg a bal oldalon, centerezése után pedig Joshua Kimmich szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtte a labdát. A kapott gól felébresztette a bajorokat, ugyanis bő tíz perccel később Michael Olise szöglete után Serge Gnabry teljesen üresen maradt a hosszú oldalon, és egyenlített, majd kisvártatva nagyszerű háromszögezés után az üres területre befutó Karl lőtt egy érvényes gólt is – ő lett a legfiatalabb játékos a sorozat történetében, aki egymást követő három meccsen is betalált. A pontot az i-re Gnabry szemfüles fejese után Jonathan Tah gólja, illetve Alphonso Davies régóta, kilenc hónapja várt visszatérése tette fel, a Bayern pedig nehéz kezdés után megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. 3–1