Szoboszlai döntött Milánóban!; A hollandok ellen a maximum kell a kézi-vb-n

2025.12.09. 23:50
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

A társrendező Hollandia következik a női kézilabda-vb-n. Klujber Katrin szerint a dánok ellen látott játék, avagy száz százalék kell a szerdai negyeddöntőben, a győri légiós, Dione Housheer szerint a mieink egyéni képességei nagyon jók – mutassuk meg, hogy csapatként is sztárok vagyunk! Címlapsztori két oldalon.

Szoboszlai Dominik 11-esből döntött az Inter otthonában. A Bajnokok Ligája idei utolsó fordulójában sokat érő győzelmet aratott, és a legjobb nyolc között várja a szerdát a Liverpool. Beszámoló a keddről és beharangozó a szerdára két oldalon.

André Duarte ügye akár évekig is elhúzódhat. Az Újpestről Bukarestbe tartó légiós története dióhéjban: szerződéshosszabbítás, száműzetés és felmondás után pereskedés… Borsos László összeállítása.

Spiesz Anna megérkezett a világelitbe. A hétvégi orléans-i kard Grand Prix (egyik) magyar hőse ezüstérmet szerzett, és Kovács Erikának lelkesen ecsetelte az utat, amit bejárt, és aminek még csak nem is látszik a vége.

