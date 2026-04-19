Simán győzött a Vidi Szegeden; súlyos sérülés két pályán is; menekül a Soroksár – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:
Soroksár SC–Budafoki MTE 2–1 (Bagi 40., Gólik 51., ill. Kun B. 45.) – vége
Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc 0–0 – vége
A 17 órakor kezdődő meccsek végeredményei:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–3 (Varga R. 30., Németh D. 35., Somogyi Á. 75.) – vége
KARCAGI SC–KECSKEMÉTI TE 1–2 (0–2)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)
KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., László D. – Szűcs K. (Sághy, a szünetben), Hidi P. (Girsik Á., a szünetben), Osztrovka, Pap Zs. (Fekete O., a szünetben) – Kohut, Kaye. Vezetőedző: Varga Attila
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma (Horváth A., 38. ) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 57.), Eördögh – Szabó B. (Bocskay, 88.), Pálinkás, Beke (Czékus, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Beke (0–1) a 42., Pálinkás (0–2), a 45+15., Fazekas L. (1–2) a 49. percben
Kiállítva: Osztrovka (74.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Ezt a mérkőzést az első félidőben veszítettük el. Nem véletlenül cseréltem négyet a szünetben, a padról beállók viszont rendkívül jól szálltak be a meccsbe. Megvoltak a ziccereink, vissza is jöttünk, de amíg az ellenfél támadói eltalálták a kaput, addig mi csak körbelövöldöztük azt. Szojma Andrásnak mihamarabbi felépülést kívánunk!
Tímár Krisztián: – Nagyon fontos három pontot szerzetünk egy nem mindennapi hangulatú és hosszúságú összecsapáson. Sajnos Szojma Andris nagyon súlyos kéztörést szenvedett, innen is mihamarabbi felépülést kívánok neki. Jól kezdtük a mérkőzést, uraltuk, s az ellenfelünket dicséri, hogy nem adta fel, és visszajött a második félidőben. Két meccslabdát is elhibáztunk a végén, de összességében megérdemelten nyertünk.
Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 1–2 (Szekér 90+1., ill. Krupa 61., Ominger B. 80.) – vége
HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. – 11-esből, ill. Cipf 10. – 11-esből) – vége
Szombaton játszották
Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2
Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|25
|17
|4
|4
|51–18
|+33
|55
|2. Budapest Honvéd
|26
|17
|3
|6
|45–21
|+24
|54
|3. Kecskeméti TE
|26
|14
|3
|9
|41–32
|+9
|45
|4. Mezőkövesd
|26
|12
|6
|8
|34–30
|+4
|42
|5. Csákvár
|26
|10
|10
|6
|41–34
|+7
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|26
|10
|9
|7
|35–25
|+10
|39
|7. Kozármisleny
|26
|9
|9
|8
|30–37
|–7
|36
|8. Karcagi SC
|26
|9
|7
|10
|28–37
|–9
|34
|9. Tiszakécske
|26
|8
|9
|9
|32–37
|–5
|33
|10. FC Ajka
|26
|10
|2
|14
|20–31
|–11
|32
|11. Szeged-Csanád GA
|26
|8
|8
|10
|26–31
|–5
|32
|12. BVSC-Zugló
|25
|9
|4
|12
|28–26
|+2
|31
|13. Soroksár SC
|26
|6
|8
|12
|35–43
|–8
|26
|14. Békéscsaba
|26
|5
|9
|12
|25–38
|–13
|24
|15. Budafoki MTE
|26
|5
|7
|14
|25–44
|–19
|22
|16. Szentlőrinc
|26
|3
|12
|11
|28–40
|–12
|21