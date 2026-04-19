Simán győzött a Vidi Szegeden; súlyos sérülés két pályán is; menekül a Soroksár – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Soroksár SC–Budafoki MTE 2–1 (Bagi 40., Gólik 51., ill. Kun B. 45.) – vége

Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc 0–0 – vége

A 17 órakor kezdődő meccsek végeredményei:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–3 (Varga R. 30., Németh D. 35., Somogyi Á. 75.) – vége



KARCAGI SC–KECSKEMÉTI TE 1–2 (0–2)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)

KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., László D. – Szűcs K. (Sághy, a szünetben), Hidi P. (Girsik Á., a szünetben), Osztrovka, Pap Zs. (Fekete O., a szünetben) – Kohut, Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma (Horváth A., 38. ) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 57.), Eördögh – Szabó B. (Bocskay, 88.), Pálinkás, Beke (Czékus, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Beke (0–1) a 42., Pálinkás (0–2), a 45+15., Fazekas L. (1–2) a 49. percben

Kiállítva: Osztrovka (74.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ezt a mérkőzést az első félidőben veszítettük el. Nem véletlenül cseréltem négyet a szünetben, a padról beállók viszont rendkívül jól szálltak be a meccsbe. Megvoltak a ziccereink, vissza is jöttünk, de amíg az ellenfél támadói eltalálták a kaput, addig mi csak körbelövöldöztük azt. Szojma Andrásnak mihamarabbi felépülést kívánunk!

Tímár Krisztián: – Nagyon fontos három pontot szerzetünk egy nem mindennapi hangulatú és hosszúságú összecsapáson. Sajnos Szojma Andris nagyon súlyos kéztörést szenvedett, innen is mihamarabbi felépülést kívánok neki. Jól kezdtük a mérkőzést, uraltuk, s az ellenfelünket dicséri, hogy nem adta fel, és visszajött a második félidőben. Két meccslabdát is elhibáztunk a végén, de összességében megérdemelten nyertünk.

Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 1–2 (Szekér 90+1., ill. Krupa 61., Ominger B. 80.) – vége

HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. – 11-esből, ill. Cipf 10. – 11-esből) – vége

Szombaton játszották

Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2



Hétfőn játsszák

20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport)