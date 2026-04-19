Simán győzött a Vidi Szegeden; súlyos sérülés két pályán is; menekül a Soroksár – ez történt az NB II-ben

2026.04.19. 21:00
A Videoton átgázolt a Szegeden (Fotó: vidi.hu)
A Honvéd szombati győzelme után hat mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 26. fordulójában. A 17 órai meccseken a remek tavaszt produkáló Videoton Szegeden is magabiztosan győzött, míg a Csákvár Tiszakécskéről térhetett haza három ponttal. A Kecskemét karcagi sikerét beárnyékolja egy súlyos sérülés, az Ajka pedig kilenc sárga lapot hozó meccsen ikszelt a Kozármisleny vendégeként, ahonnan a bakonyiak kapusát mentő vitte el. 19 órától két kiesési helyosztóra került sor: nem esett gól a Békéscsaba–Szentlőrinc találkozón, míg a Soroksár legyűrte a Budafokot, és ezzel eltávolodott az utolsó három helyezettől. Hétfő este a Vasas a BVSC-t fogadja, és ha nyer, már ünnepelheti is a feljutást.

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ

A 19 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Soroksár SC–Budafoki MTE 2–1 (Bagi 40., Gólik 51., ill. Kun B. 45.) vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc 0–0 végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17 órakor kezdődő meccsek végeredményei:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–3 (Varga R. 30., Németh D. 35., Somogyi Á. 75.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

KARCAGI SC–KECSKEMÉTI TE 1–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)
KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., László D. – Szűcs K. (Sághy, a szünetben), Hidi P. (Girsik Á., a szünetben), Osztrovka, Pap Zs. (Fekete O., a szünetben) – Kohut, Kaye. Vezetőedző: Varga Attila
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma (Horváth A., 38. ) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 57.), Eördögh – Szabó B. (Bocskay, 88.), Pálinkás, Beke (Czékus, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Beke (0–1) a 42., Pálinkás (0–2), a 45+15., Fazekas L. (1–2) a 49. percben
Kiállítva: Osztrovka (74.)
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Ezt a mérkőzést az első félidőben veszítettük el. Nem véletlenül cseréltem négyet a szünetben, a padról beállók viszont rendkívül jól szálltak be a meccsbe. Megvoltak a ziccereink, vissza is jöttünk, de amíg az ellenfél támadói eltalálták a kaput, addig mi csak körbelövöldöztük azt. Szojma Andrásnak mihamarabbi felépülést kívánunk!
Tímár Krisztián: – Nagyon fontos három pontot szerzetünk egy nem mindennapi hangulatú és hosszúságú összecsapáson. Sajnos Szojma Andris nagyon súlyos kéztörést szenvedett, innen is mihamarabbi felépülést kívánok neki. Jól kezdtük a mérkőzést, uraltuk, s az ellenfelünket dicséri, hogy nem adta fel, és visszajött a második félidőben. Két meccslabdát is elhibáztunk a végén, de összességében megérdemelten nyertünk.

Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 1–2 (Szekér 90+1., ill. Krupa 61., Ominger B. 80.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. – 11-esből, ill. Cipf 10. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szombaton játszották
Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2

Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC25174451–18+3355
  2. Budapest Honvéd26173645–21+2454
  3. Kecskeméti TE26143941–32+945
  4. Mezőkövesd26126834–30+442
  5. Csákvár261010641–34+740
  6. Videoton FC Fehérvár26109735–25+1039
  7. Kozármisleny2699830–37–736
  8. Karcagi SC26971028–37–934
  9. Tiszakécske2689932–37–533
10. FC Ajka261021420–31–1132
11. Szeged-Csanád GA26881026–31–532
12. BVSC-Zugló25941228–26+231
13. Soroksár SC26681235–43–826
14. Békéscsaba26591225–38–1324
15. Budafoki MTE26571425–44–1922
16. Szentlőrinc263121128–40–1221

 

 

