A Mezőkövesd nem hosszabbít Csertői Auréllal – NS-infó
A Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd nem hosszabbítja meg szerződését Csertői Auréllel a vezetőedzői poszton.
A Mezőkövesd a másodosztály 5. helyén végzett a 2025–2026-os idényben. Csertői Aurél irányításával a csapat 13 győzelmet szerzett 7 döntetlen és 10 vereség mellett.
Már a múlt héten is felvetődött, hogy Csertői nem marad, ám akkor elmondta, szó sincs a menesztéséről, csupán annyiról, hogy a június 30-ig élő szerződésének meghosszabbításáról egyelőre nem tárgyaltak.
Csertőit 2024-ben nevezték ki a Kövesd vezetőedzőjének, a 2024–2025-ös évadban a hatodik lett a csapattal.
