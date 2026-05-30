A Mezőkövesd nem hosszabbít Csertői Auréllal – NS-infó

2026.05.30. 17:22
Csertői Aurél (Fotó: Árvai Károly, archív)
Csertői Aurél NB II Mezőkövesd
A Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd nem hosszabbítja meg szerződését Csertői Auréllel a vezetőedzői poszton.

 

A Mezőkövesd a másodosztály 5. helyén végzett a 2025–2026-os idényben. Csertői Aurél irányításával a csapat 13 győzelmet szerzett 7 döntetlen és 10 vereség mellett.

Már a múlt héten is felvetődött, hogy Csertői nem marad, ám akkor elmondta, szó sincs a menesztéséről, csupán annyiról, hogy a június 30-ig élő szerződésének meghosszabbításáról egyelőre nem tárgyaltak.

Csertőit 2024-ben nevezték ki a Kövesd vezetőedzőjének, a 2024–2025-ös évadban a hatodik lett a csapattal.

 

