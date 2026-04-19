NB II: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–1 (1–1)

Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Turi (Mikolay, a szünetben) – Kocsis D., Kozics – Herczeg B. (Zsóri, a szünetben), Zamostny, László K. – Babinszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

AJKA: Szabados (Horváth D., 45+1.) – Nagy N., Tar, Kenderes Z., Papp M. – Sejben – Kovács N., Mohos, Kopácsi, Doncsecz – Cipf. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Kozics (45+1., büntetőből) illetve Cipf (10., büntetőből)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Kozármisleny az előző két idegenbeli találkozóját egyaránt 1–0-ra megnyerő Ajka ellen.