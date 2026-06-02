Szerdai sportműsor: Eb-elődöntőt játszik a magyar minifutball-válogatott
JÚNIUS 3., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)
20.00: Kongói DK–Dánia
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország (Tv: Spíler2)
MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
ELŐDÖNTŐ
19.15: Magyarország–Ukrajna
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT
15.40: Paavo Nurmi Games, Turku (Tv: M4 Sport, 18.00)
15.40: női rúdugrás (Klekner Hanga)
17.16: női 100 méter (Takács Boglárka), 18.16: döntő
18.48: női 100 méter gát (Kozák Luca, Tóth Anna), 19.52: döntő
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
15.30: 5. szakasz (Longarone–Santo Stefano di Cadore, 146 km) (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Hollandia
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros negyeddöntő és elődöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
20.00: ELTE BEAC–Debreceni VSE-Master Good
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Hárspataki Gábor
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Mém lett Szoboszlai ruhájából
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – labdarúgó ifi Eb-arany, majd két évvel később 0–6 Mexikóban és sokkoló bajnoki hajrá
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Hannich Péter
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vívás, Európa-bajnokság előtt: Márton Anna, Kun Anna, Szilágyi Áron, Borsody Emma, Boczkó Gábor szövetségi kapitány és Nemcsik Zsolt, a kardválogatott edzője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Somogyi Zsolt, Szűcs Miklós
17.00: Labdarúgás, a finnek elleni felkészülési meccs előtt – beszélgetés az ötszörös finn bajnok Babócsy Andrással
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, Veszprém–Szeged férfidöntő. Labdarúgás, változik a „magyarszabály” az NB I-ben
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kézilabda, interjú a korábbi BL-győztes Mátéfi Eszterrel
19.00: Kézilabda, a dunaújvárosi női csapat 47 év után búcsúzik az NB I-től
20.00: Birkózás, interjú Lőrincz Tamással, aki indul a szövetség elnöki tisztségéért
21.00: Tenisz, 40 éves Rafael Nadal
22.00: Labdarúgás, osztályozók az NB III-ban
22.30: Sportvilág