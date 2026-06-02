Szerdai sportműsor: Eb-elődöntőt játszik a magyar minifutball-válogatott

JÚNIUS 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)

20.00: Kongói DK–Dánia

20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)

20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)

20.45: Luxemburg–Olaszország (Tv: Spíler2)

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

ELŐDÖNTŐ

19.15: Magyarország–Ukrajna

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT

15.40: Paavo Nurmi Games, Turku (Tv: M4 Sport, 18.00)

15.40: női rúdugrás (Klekner Hanga)

17.16: női 100 méter (Takács Boglárka), 18.16: döntő

18.48: női 100 méter gát (Kozák Luca, Tóth Anna), 19.52: döntő

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

NŐI GIRO D'ITALIA

15.30: 5. szakasz (Longarone–Santo Stefano di Cadore, 146 km) (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.30: Magyarország–Hollandia

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros negyeddöntő és elődöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ

20.00: ELTE BEAC–Debreceni VSE-Master Good

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Hárspataki Gábor

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Mém lett Szoboszlai ruhájából

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – labdarúgó ifi Eb-arany, majd két évvel később 0–6 Mexikóban és sokkoló bajnoki hajrá

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Hannich Péter

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vívás, Európa-bajnokság előtt: Márton Anna, Kun Anna, Szilágyi Áron, Borsody Emma, Boczkó Gábor szövetségi kapitány és Nemcsik Zsolt, a kardválogatott edzője

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Somogyi Zsolt, Szűcs Miklós

17.00: Labdarúgás, a finnek elleni felkészülési meccs előtt – beszélgetés az ötszörös finn bajnok Babócsy Andrással

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda, Veszprém–Szeged férfidöntő. Labdarúgás, változik a „magyarszabály” az NB I-ben

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Kézilabda, interjú a korábbi BL-győztes Mátéfi Eszterrel

19.00: Kézilabda, a dunaújvárosi női csapat 47 év után búcsúzik az NB I-től

20.00: Birkózás, interjú Lőrincz Tamással, aki indul a szövetség elnöki tisztségéért

21.00: Tenisz, 40 éves Rafael Nadal

22.00: Labdarúgás, osztályozók az NB III-ban

22.30: Sportvilág