Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: Eb-elődöntőt játszik a magyar minifutball-válogatott

V. B.V. B.
2026.06.02. 23:50
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Szerdán több labdarúgó-válogatott is felkészülési mérkőzést játszik, míg a magyar minifutball-válogatott az ukránokkal csap össze a pozsonyi Európa-bajnokság elődöntőjében. A magyar női válogatott a hollandokkal csatázik a 3x3-as kosárlabda-világbajnokságon, emellett folytatódik a női Giro d'Italia és a Roland Garros. Szerepel még a kiemelt sportprogramban atlétika, baseball és vízilabda is.

 JÚNIUS 3., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)
20.00: Kongói DK–Dánia
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország (Tv: Spíler2)

MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
ELŐDÖNTŐ
19.15: Magyarország–Ukrajna

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT
15.40: Paavo Nurmi Games, Turku (Tv: M4 Sport, 18.00)
15.40: női rúdugrás (Klekner Hanga)
17.16: női 100 méter (Takács Boglárka), 18.16: döntő
18.48: női 100 méter gát (Kozák Luca, Tóth Anna), 19.52: döntő

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
15.30: 5. szakasz (Longarone–Santo Stefano di Cadore, 146 km) (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.30: Magyarország–Hollandia

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros negyeddöntő és elődöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
20.00: ELTE BEAC–Debreceni VSE-Master Good

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendég: Hárspataki Gábor
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Mém lett Szoboszlai ruhájából
  9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – labdarúgó ifi Eb-arany, majd két évvel később 0–6 Mexikóban és sokkoló bajnoki hajrá
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Hannich Péter
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vívás, Európa-bajnokság előtt: Márton Anna, Kun Anna, Szilágyi Áron, Borsody Emma, Boczkó Gábor szövetségi kapitány és Nemcsik Zsolt, a kardválogatott edzője
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Somogyi Zsolt, Szűcs Miklós
17.00: Labdarúgás, a finnek elleni felkészülési meccs előtt – beszélgetés az ötszörös finn bajnok Babócsy Andrással
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, Veszprém–Szeged férfidöntő. Labdarúgás, változik a „magyarszabály” az NB I-ben
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kézilabda, interjú a korábbi BL-győztes Mátéfi Eszterrel
19.00: Kézilabda, a dunaújvárosi női csapat 47 év után búcsúzik az NB I-től
20.00: Birkózás, interjú Lőrincz Tamással, aki indul a szövetség elnöki tisztségéért
21.00: Tenisz, 40 éves Rafael Nadal
22.00: Labdarúgás, osztályozók az NB III-ban
22.30: Sportvilág

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Keddi sportműsor: Szeged–Veszprém, a döntő második mérkőzése a férfi kézilabda NB I-ben

Minden más foci
2026.06.01. 23:20

Heti program: pályán a magyar labdarúgó-válogatott, döntő a férfi kézi NB I-ben

Magyar válogatott
2026.06.01. 07:47

Hétfői sportműsor: folytatódik a döntő a férfi futsal NB I-ben

Minden más foci
2026.05.31. 23:21

Vasárnapi sportműsor: visszavágót játszik a Tatabánya a férfi kézi Ek döntőjében, világbajnokot avatnak a hoki-vb-n

Minden más foci
2026.05.31. 00:10

Szombati sportműsor: PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában

Minden más foci
2026.05.29. 23:50

Pénteki sportműsor: kezdődik a Veszprém–Szeged döntő a férfi kézilabda NB I-ben

Minden más foci
2026.05.29. 00:15

Csütörtöki sportműsor: negyeddöntő a jégkorong-vb-n, Giro, Roland Garros

Birkózás
2026.05.27. 23:46

Szerdai sportműsor: Kl-döntő Lipcsében; mindent eldöntő Olaj–Falco meccs a kosárfináléban

Minden más foci
2026.05.27. 00:03
Ezek is érdekelhetik