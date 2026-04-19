NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZENTLŐRINC 0–0 – ÉLŐ

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 710 néző.

Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Viczián, Kelemen D., Mikló – Papp Á., Pintér B., Balla, Zsolnai – Ésik, Borsos F. Vezetőedző: Csató Sándor

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór P., Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Herczeg, Kocsis B., Czérna, Nyári – Huszár M. Sportigazgató: Márton Gábor



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse nyeretlen Békéscsaba a kilenc találkozó óta győzni képtelen, az előző három bajnokiján gólt sem szerző Szentlőrinc ellen.