NB II: Soroksár SC–Budafoki MTE
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a 13. helyezett Soroksár az utolsó előtti Budafokot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAFOKI MTE 1–1 – ÉLŐ
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 450 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Mohos Milán, Juhász Bálint)
SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Kékesi, Bora, Horváth K. – Nagy O., Köböl, Könczey M. – Bagi, Lovrencsics B., Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
BUDAFOK: Ecseri – Fekete M., Horgosi, Lapu – Bukta, Posztobányi, Stumpf, Németh M., Kun B. – Gyurkó, Kovács D. . Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Bagi (40.) ill. Kun (45.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
