A Slavia egy magyar ajánlatot visszautasított Tijaniért – NS-infó

Az elmúlt napokban viszont „elcsendesedtek” a róla szóló hírek. Ennek az egyik oka az lehet, hogy értesüléseink szerint a Slavia egy 700 ezer euró körüli magyarországi ajánlatot már visszautasított a csatárért, akinek az irányára több mint egymillió euróról indul.

Nem zárható ki, hogy akár már a jövő héten fordulat áll be az ügyben, és lesz olyan ajánlat, amelyet a Slavia el tud fogadni (úgy tudjuk, Újpesten továbbra is képben van). Egyelőre viszont az a helyzet, hogy Tijanit június 30-ig Nyíregyházára köti a kölcsönszerződése, és mivel a prágaiak nem jelezték, hogy szeretnék lerövidíteni ezt a szerződést, jelen állás szerint a Szparinál kellene elkezdnie a felkészülést, annak ellenére, hogy Bódog Tamás vezetőedző az utolsó bajnokit követő nyilatkozatában már elbúcsúzott a csatártól. Úgy tudjuk, még a nyíregyházi folytatás sem zárható ki teljesen Tijani ügyében, de ehhez a prágaiaknak jelentősen engedniük kellene a kivásárlási árból, vagy ha nem érkezik olyan vételi ajánlat, amit a Slavia el tud fogadni, akkor esetleg szóba jöhet egy újabb kölcsönadás is.

Nyíregyházán június 18-án kezdődik a nyári felkészülés orvosi vizsgálatokkal.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Pavlosz Korrea (ciprusi, lejár a szerződése), Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Manner Balázs (Debreceni VSC, ETO FC, Újpest FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése)