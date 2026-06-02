A búcsúzó Bodó Richárd: Elég rendesen elfáradtam érzelmileg, de köszönöm mindenkinek ezt a napot

Ligetvári Patrik arról beszélt a mérkőzés után, hogy a kívülállóknak biztos izgalmas volt ez a mérkőzés, hiszen az első félidőben a Szeged vezetett, jól is játszott, végül viszont sikerült megfordítaniuk a mérkőzést. A veszprémiek kiválósága hozzátette, hogy megünneplik ezt a győzelmet, de annyiban nehéz is az idény vége, hogy mindkét csapatban nagy nevek búcsúznak.

Bánhidi Bence szerint ez a mérkőzés úgy alakult, mint az összes többi Veszprém elleni ebben az idényben.

„Elfogytunk a végére fizikálisan és mentálisan, nem maradt szufla bennünk.”

Bodó Richárd nem ilyen búcsúról álmodott.

„Fontos lett volna a győzelem vagy az aranyérem, de innen is gratulálok a Veszprémnek. Elég rendesen elfáradtam érzelmileg. Köszönöm mindenkinek ezt a napot.”

A mérkőzés után Dragan Pesmalbek, a veszprémiek beállója is nyilatkozott.

„Nagyon kemény csata volt, rengeteg gól esett, jól harcoltunk. A félidőben öt-hat góllal is vezethetett volna a Szeged, a második játékrészben lépésről lépésre haladtunk, az utolsó tizenöt percben fölénybe kerültünk, nagy dolog, hogy így lehoztuk a meccset, és bajnokok lettünk Szegeden. Négy éve játszom Veszprémben, négy bajnoki címet nyertünk, nagyon nehéz pillanatokat éltünk meg, nagyszerű, hogy így fejezhetjük be az idényt.”