A búcsúzó Bodó Richárd: Elég rendesen elfáradtam érzelmileg, de köszönöm mindenkinek ezt a napot

Ligetvári Patrik arról beszélt a mérkőzés után, hogy a kívülállóknak biztos izgalmas volt ez a mérkőzés, hiszen az első félidőben a Szeged vezetett, jól is játszott, végül viszont sikerült megfordítaniuk a mérkőzést. A veszprémiek kiválósága hozzátette, hogy megünneplik ezt a győzelmet, de annyiban nehéz is az idény vége, hogy mindkét csapatban nagy nevek búcsúznak.
Bánhidi Bence szerint ez a mérkőzés úgy alakult, mint az összes többi Veszprém elleni ebben az idényben.
„Elfogytunk a végére fizikálisan és mentálisan, nem maradt szufla bennünk.”
Bodó Richárd nem ilyen búcsúról álmodott.
„Fontos lett volna a győzelem vagy az aranyérem, de innen is gratulálok a Veszprémnek. Elég rendesen elfáradtam érzelmileg. Köszönöm mindenkinek ezt a napot.”
A mérkőzés után Dragan Pesmalbek, a veszprémiek beállója is nyilatkozott.
„Nagyon kemény csata volt, rengeteg gól esett, jól harcoltunk. A félidőben öt-hat góllal is vezethetett volna a Szeged, a második játékrészben lépésről lépésre haladtunk, az utolsó tizenöt percben fölénybe kerültünk, nagy dolog, hogy így lehoztuk a meccset, és bajnokok lettünk Szegeden. Négy éve játszom Veszprémben, négy bajnoki címet nyertünk, nagyon nehéz pillanatokat éltünk meg, nagyszerű, hogy így fejezhetjük be az idényt.”
FÉRFI KÉZILABDA NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
OTP BANK-PICK SZEGED–ONE VESZPRÉM HC 34–36 (19–16)
Szeged, Pick Aréna, 6370 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 6 (1), RÖD 6, Toto 2, Mackovsek, Jelinic 2, Smárason 2. Csere: Thulin (kapus), Garciandia 2, Frimmel 5 (4), BÁNHIDI 6, Kalaras, Fazekas M. 2, Bodó 1. Edző: Michael Apelgren
VESZPRÉM: APPELGREN – Y. Lenne 4, MATINOVIC 6, El-Dera, PESMALBEK 7, HESAM 8, Elísson 3 (2). Csere: Corrales (kapus), Adel 3, Thiagus Petrus, Ali Zein 1, Remili 1, Cindric 3, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–4. 7. p.: 7–6. 11. p.: 8–8. 15. p.: 10–9. 18. p.: 12–10. 22. p.: 15–11. 26. p.: 18–13. 33. p.: 19–18. 36. p.: 23–21. 38. p.: 24–23. 41. p.: 25–25. 45. p.: 28–27. 49. p.: 28–29. 53. p.: 28–31. 57. p.: 30–34. 59. p.: 32–35
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 8/5, ill. 3/2
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Veszprém javára
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Jó mérkőzéseket játszottunk ebben az idényben a Veszprémmel, de a végére mindig elfáradtunk, így történt most is, emiatt szomorú vagyok. Összességében büszke vagyok a srácokra, a küzdőszellemükre, nekünk szűkebb a keretünk, mint a Veszprémnek, mégis felnőttünk a feladathoz. Elég kemény idényünk volt, sok minden történt, Magyarországon másodikak lettünk minden sorozatban, nem ez a célunk, viszont a Bajnokok Ligájában egymás után kétszer jutottunk be a legjobb nyolc közé, erre büszkék lehetünk.
Xavier Pascual: – Edzőként mindig nehéz döntéseket kell meghozni, nehéz volt kihagyni Gasper Margucot, de néha ebben a munkában nem az érzelmekre kell hallgatni, hanem kiválasztani a legjobb megoldást. Igen, megérdemelte volna, hogy játsszon, és győztesként ünnepeljen. A kapusaink jók voltak, de még ennél is tudnak jobban védeni. A második félidő rendben volt, nagyszerűen fogtuk vissza egy olyan jó játékos, mint Janus Smárason teljesítményét. Elégedett vagyok az idényünkkel, akárhányszor kikaptunk, volt esélyünk nyerni. Mindent beleadtunk, és közel voltunk a győzelemhez minden fronton. Most lezárjuk az idényt, és csak a pihenéssel foglalkozunk.