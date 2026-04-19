NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

NB II: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár

PUM ANDRÁS
2026.04.19. 16:51
Varga Józsefék (fehérben) jó szériában vannak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a 9. helyezett Tiszakécske az 5. helyen álló Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 (0–0)
Tiszakécske.Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vargha Tamás)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs, Varga J., Körmendi Horváth E. – Kócs-Washburn, Lucas, Bódi Á., Gyenes (Pataki, 46.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai, Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Radics, Krupa – Herjeczki, Bányai P., Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen Tiszakécske az idei tíz bajnokijából csupán kettőt megnyerő Csákvár ellen.

 

