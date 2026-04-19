NB II: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 (0–0)

Tiszakécske.Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vargha Tamás)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs, Varga J., Körmendi – Horváth E. – Kócs-Washburn, Lucas, Bódi Á., Gyenes (Pataki, 46.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai, Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Radics, Krupa – Herjeczki, Bányai P., Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen Tiszakécske az idei tíz bajnokijából csupán kettőt megnyerő Csákvár ellen.