NB II: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a 9. helyezett Tiszakécske az 5. helyen álló Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 (0–0)
Tiszakécske.Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vargha Tamás)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs, Varga J., Körmendi – Horváth E. – Kócs-Washburn, Lucas, Bódi Á., Gyenes (Pataki, 46.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai, Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Radics, Krupa – Herjeczki, Bányai P., Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen Tiszakécske az idei tíz bajnokijából csupán kettőt megnyerő Csákvár ellen.
