A Veszprém a Szeged fölé nőtt, de mi vár rá a következő idényben?

Az idény előtti erősorrendünkben igencsak előkelő helyre tettük a Bajnokok Ligája 16 tagú mezőnyében a két magyar sztárcsapatot. A Szegedet a 4., a Veszprémet az 5. helyre rangsoroltuk. Az optimizmusunk nem volt alaptalan, hiszen mindkét csapat vezetőedzője egyaránt sikeres bemutatkozó évad után vághatott neki a másodiknak.
HELYÜNK A VILÁGBAN
|30x Veszprém
|14x Bp. Honvéd
|5x Bp. Spartacus, Szeged
|4x Elektromos, Tatabánya, Vörös Meteor
|3x Rába ETO
|2x Bp. Dózsa
|1x VM Közért, Debreceni Dózsa, Dunaferr
Ha azt vesszük, hogy mindkét klub ismét ott volt a negyeddöntőben, akkor nem lehetnek elégedetlenek. Ugyanoda jutottak, mint egy kiírással korábban, viszont nagyon más és rögösebb úton. A Veszprém ezúttal egy kudarcos, hét-hét győzelmet és vereséget hozó csoportkör után a tavasz legfontosabb időszakára összeszedte magát, a francia PSG búcsúztatása után a német Füchse Berlinnel szemben csak hétméteresekkel maradt alul a nyolc között.
A Szegednek szintén nem volt jó csoportköre, de szereplésére már az első hónapoktól fogva rányomta a bélyegét a sérüléshullám. A 6. helyen sikerült továbbjutnia, majd meglepetésre az addig nála sokkal összeszedettebbnek tűnő lengyel Kielcét kiejtette. Ez volt a csúcspont Michael Apelgren együttesének, amelynek a címvédő Magdeburggal szemben nem volt esélye, összesítésben 15 gól lett a különbség a németek javára a negyeddöntőben.
És itt el is jutunk az egyik legfontosabb kérdéshez, ami messze túlmutat a hazai rivalizálásukon: milyen messze vannak a világelittől és a BL négyes döntőjétől? A Veszprém közelebb van, és a nyári igazolásaival még közelebb kerülhet a szurkolók és a saját maga által is elvárt szinthez. Ugyanakkor a Szegednél a nyári átalakulások miatt némi visszaesésre számíthatnak a rajongók, kivéve persze, ha a megfiatalodó keret újoncai beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.
A két csapat párharca a 2024–2025-ös évadban 3–3-ra végződött, Michael Apelgren a Magyar Kupát el tudta lopni Xavier Pascualtól, szonban a kedden véget érő idényben lejátszott mind az öt meccsükből a Veszprém jött ki győztesen. Igaz, ezek a találkozók szorosabbak voltak, mint amit az 5–0 sugall, ám nagyon hiányzott a Szegedből egy extra gól, védekezés, védés vagy eggyel kevesebb technikai hiba, sérült játékos és értékesített bünető, hogy rangadók a javára dőljenek el.
A bajnoki alapszakaszban Szegeden egy, Veszprémben hat góllal nyert az Építők, a Magyar Kupa-elődöntőben hetesek döntöttek a javára, majd a bajnoki döntőben mindkétszer két gól volt a különbség. A „kékek” mindkét szegedi meccsen nagy előnyt szórtak el, a két veszprémi találkozót a sorozatban negyedszer, összességében harmincadszor bajnok rivális uralta.
MERRE TOVÁBB, VESZPRÉM?
A klub jövőjére nagy hatással lehetnek a megváltozott politikai és gazdasági körülmények. Ha marad a klub költségvetése, és Xavier Pascual továbbra is a kedvenc légiósaira, valamint Ligetvári Patrik mellett a Kielből hazatérő Imre Bencére építheti csapatát, továbbra is ott lehet a négyes döntő küszöbén.
Nagy kérdés, hogy a jelenleg Veszprémben játszó külföldiek megütik-e a BL négyes döntőjének szintjét. Így nézhet ki az első sor a 2026–2027-es idényben: Emil Nielsen – Yanis Lenne, Ivan Martinovic, Sztefan Dodics, Lukas Jörgensen, Ahmed Hesam, Hugo Descat. A világ legjobb védői között van Ligetvári Patrik és Dragan Pesmalbek is, Imre Bence biztos váltótársa lehet Lenne-nek a jobb szélen, ahogyan Mikael Appelgren is bizonyította képességeit a kapuban. Sok múlhat Nedim Remili formajavulásán, Luka Cindric rutinján és Jehja el-Dera egészségén is.
Ami nagyon látszott ebben az idényben, hogy a szurkolók türelme kezdett elfogyni, látva a csapat bizonyos játékosainak hozzáállását, ami a negatív klubrekordot jelentő hétvereséges BL-csoportkört hozta magával. Miután a rajongók jelezték a játékosoknak, hogy ez így nem mehet tovább, jött a két tavaszi párharc az egyenes kieséses szakaszban, amivel valamennyire visszaszerezték a szurkolók bizalmát.
Ezt sikerült a klubnak, leginkább Xavier Pascualnak lerombolni azzal, hogy a 12 év után távozó szlovén jobbszélső Gasper Magucot a döntő egyik meccsére sem nevezte be… Az elmúlt évtizedekben Veszprémben a legendákkal ennél nagyobb tisztelettel bántak, amit jól mutat az arénában lógó korábbi nyolc klasszis visszavonultatott meze. Ezt az identitást kellene „visszaépíteni” a következő években a klubházban, hogy ismét erős kötelék legyen a csapat és szurkolói között.
MERRE TOVÁBB, SZEGED?
Michael Apelgren 2024 nyarán történő kinevezésével Szegeden letették a garast a kézilabdavilágot napjainkban egyértelműen uraló skandináv stílus mellett. A svéd vezetőedző első idénye jól is indult, rutinos játékosai egytől egyig kitettek magukért, nem mellékesen mindenki egészséges volt. Ennek lett az eredménye a Magyar Kupa-győzelem, a 2–1-re elveszített bajnoki finálé, és a BL négyes döntőjébe jutás is csak két gólon múlt.
Csak apróságok hiányoztak a szintlépéshez, az irányítólegenda Jim Gottfridsson átigazolása jó ötletnek tűnt. „Az utolsó építőkocka is a helyére került” – gondoltuk tavaly nyáron. Azonban valami nagyon félrecsúszott vele kapcsolatban, azóta sem lehet pontosan – leginkább hivatalosan – tudni, hogy tavasszal miért bontott vele szerződést a Szeged. Ami kívülről látszott, hogy a 33 éves svéd nem tűnt olyan fittnek, mint fénykorában a Flensburgban, talán ezért sem játszatta őt Apelgren. A német Bild szerint éppen azért hívta be őt a vezetőség, hogy „elbeszélgessen” a teljesítményéről.
Napokkal azután, hogy Gottfridssont elküldték, a Veszprém elleni kupaelődöntőben a szerb Lazar Kukics megsérült, így az idény legfontosabb részére az izlandi Janus Smárason egyedül maradt irányítóként. Gyakorlatilag ekkor pecsételődött meg a Szeged sorsa, amelynek a sérültlistáját lehetetlen lenne röviden felsorolni.
A következő idényben egy valamennyivel fiatalabb átlagéletkorú Szeged próbál meg lépést tartani a Veszprémmel. A klublegenda Bodó Richárd távozása után Fazekas Mátéra több szerep hárulhat, ahogyan a Kukics mellé irányítani érkező Lukács Péter is értékes BL-tapasztalattal gazdagodhat, amivel – Szilágyi Benjáminnal és a visszatérő Rosta Miklóssal együtt – a következő években a magyar válogatott sikereit is segíthetik.
A magyar bajnoki döntőben a két sztárcsapat több ikonja is elbúcsúzott. A Veszprémben 12 évet eltöltő szlovén jobbszélső, Gasper Marguc és a Szegedet tíz éven át erősítő balátlövő, Bodó Richárd is a párharc történetének legeredményesebb kézilabdázói közé tartozik. Mindketten nagy tiszteletnek örvendenek az ellenfél szurkolóinak többségénél és a rivális játékosai között is. Utóbbit jól mutatja az a megható jelenetsor is, amelyet a meccs után a Pick Aréna interjúzónájában lapunk kamerája is rögzített. A veszprémiek vezére, Ligetvári Patrik elkérte válogatottbeli csapattársától az utolsó szegedi mezét, akinek nagyon jólesett ez a gesztus, és örömmel tett eleget poszttársa kérésének.
A tíz fix helyből kilenc már elkelt a 2026–2027-es idényre átalakuló, ismét 24 csapatosra bővülő Bajnokok Ligája-mezőnyben. A tíz legerősebb bajnokság aranyérmese mind ott lehet a legrangosabb európai kupában.
– Ötven percig nagyon jól nézett ki a Szeged játéka. Mi történt a hajrában?
– Miben volt más a második találkozó – amíg jól alakult–, összehasonlítva az elsővel?
– Egy tízes skálán hányas osztályzatot adna a Szeged idényére?
Ligetvári Patrik, a Veszprém balátlövője: – Nagyon boldog vagyok. Elég hullámzó volt a mérkőzés, kívülről biztosan nagyon izgalmasnak tűnt. Az első félidőben a Szeged vezetett, jó játékkal rukkolt ki, a másodikban mi tudtunk rátenni egy lapáttal, és ezzel megnyertük a bajnokságot. Trófeával zártuk az idényt, megvan a harmincadik bajnoki cím, van ok az ünneplésre!
Yanis Lenne, a Veszprém jobbszélsője: – Egy ideje már nem nyertem a klubcsapataimmal, így különösen örülök, hogy első veszprémi idényemben dupláztam. Óriási meccs volt, rengeteg feszültséggel. Talán az döntött, hogy a második félidőre sokat javult a védekezésünk, és indításból könnyű gólokat is tudtunk szerezni.