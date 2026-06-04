Két újabb magyar érem a teke-vb-n

A korábban párosban világcsúccsal győztes magyar duó a legutóbbi versenynapon az elődöntőig menetelt, végül harmadik lett, akárcsak a tandem mix számban Szalai-Bordács Dorottya és Pákai Zsolt párosa – a hazai szövetség tájékoztatása szerint.

A férfi tandem versenyben Brancsek János és Kozma Károly képviselte a magyar színeket, ez a kettős a legjobb nyolc közé jutott. Az ausztriai teke-vb szombatig tart.