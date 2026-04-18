Mezőkövesden is nyert, és már csak matematikailag bukhatja el a feljutást a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–2 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 900 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Bán Kristóf Patrik)

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. (Lajcsik, 75.) – Zachán, Vidnyánszky M. (Pintér Á., 73.), Bertus (Lőrinczy, 75.) – Vörös, Varjas (Kiss L., 73.), Merényi. Vezetőedző: Csertői Aurél

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Szabó T., 73.), Kállai K. (Kesztyűs B., 82.), Hangya – Zuigeber (Gyurcsó, 64.), Nyers (Kovács E., 82.), Medgyes Z. (Pinte, 64.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Varjas (69.), ill. Nyers (49.), Csontos D. (89. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Próbáltuk „felpiszkálni” a srácokat – úgy érzem, hogy sikerült is, dicséret illeti a csapatot, sportemberi tartásból jelesre vizsgázott. Jól játszottunk, de hiába dolgozunk ki nagy helyzeteket, ha azokat nem használjuk ki. A hajrában kinyíltunk, a Honvéd megkontrázott minket, és megszerezte a győztes gólt. Tudjuk, hogy mekkora a különbség a két klub között, de ez a pályán látszott a legkevésbé.

Feczkó Tamás: – Az első tizenöt perben háromszor is az ellenfél védelme mögé kerültünk, de rendre rossz megoldást választottunk, aztán a hazaiaknak volt két nagy lehetőségük. A vezető gólunk után átadtuk a területet, a Mezőkövesd megérdemelten egyenlített, s ezután másik meccs kezdődött. A cserék jól szálltak be, s az, hogy a 87. percben a belső védőnk így tud beindulni, az az ő kreativitását és a csapat erejét mutatja. Nagyon értékes ez a győzelem!

ÖSSZEFOGLALÓ

A Mezőkövesd az előző fordulóban aratott győzelmével kilenc pontra csökkentette hátrányát a második helyezett Honvéddal szemben, amely az előző két bajnokiját elveszítette. Nagy volt tehát a tét, hiszen a borsodiak egy esetleges győzelemmel látótávolságon belülre kerültek volna a feljutást illetően, a másik oldalról nézve viszont azt is tudták, hogy ha a kispestiek megnyerik a mai találkozót, akkor a Kövesd már biztosan nem juthat fel az élvonalba. Mindkét oldalon több hiányzó pótlását kellett megoldania a szakmai stábnak. A borsodiaknál a házi gólkirály Szalai József sérülés miatt továbbra sem játszhatott, rajta kívül nem léphetett pályára kisebb sérülése miatt Csatári Gergő és Csirmaz István sem, míg betegség miatt Gresó Mátyás volt harcképtelen. Csertői Aurél meglepetésre a hórihorgas Szalai helyett az eredetileg belső védő Varjas Zoltánt vezényelte a center pozíciójába. A Honvédnál a legfontosabb talán, hogy a vezetőedző, Feczkó Tamás letöltötte hárommeccses eltiltását és leülhetett a kispadra, emellett Kállai Kevin is visszatérhetett négymeccses eltiltása lejárta után. Sérülés miatt Baki Ákosra, Szamosi Ádámra és Sigér Ákosra nem számíthatott a kispesti szakmai stáb, a szakvezető viszont annak ellenére nem tartalékolt, hogy tudta, kedden Magyar Kupa-elődöntő vár csapatára.

Az első félidőben a hazaiak (kékben) előtt adódott több lehetőség (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd Zsóry FC)

Az első percek ismerkedése után a hazaiak egyre többször jutottak el Tujvel Tomás kapujáig, akinek a 12. percben már ziccert kellett fognia, hiszen Vörös Barna lőhetett 12 méterről, de a kapus hatalmas bravúrral szögletre ütötte a labdát. Érezhető volt, hogy a kövesdiek „fel vannak tüzelve”, bátran próbálkoztak távolról is, de Tujvel mindannyiszor a helyén volt. Illetve a 40. percben nem rajta múlt, hogy nem szerzett vezetést a Kövesd, hiszen Vajda Sándor bal oldali beadásánál a kispesti védelem teljesen elaludt, de Varjas nagy helyzetben „luftot” rúgott.

Csontos Dominik (5) góljával győzött a Honvéd Mezőkövesden (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd Zsóry FC)

A szünet után az első igazi helyzetéből betalált a Bp. Honvéd, ez pedig megváltoztatta a játék képét. A vendégek átadták a területet, ismét jöttek a kövesdi lehetőségek és – bár Medgyes Zoltán eltalálta a túloldalon a kapufát – a teljesen megérdemelt egyenlítés is. A hajrába aztán úgy tűnt, hogy marad a döntetlen, de a védőként – Varjashoz hasonlóan – csatárerényeket csillogtató Szabó Alex tizenegyest harcolt ki, amelyet Csontos Dominik értékesített. Az ötletesen játszó Mezőkövesd legalább a döntetlent megérdemelte volna, míg a Honvéd győzelme azt jelenti, hogy már csak matematikailag bukhatja el a feljutást és nyugodtan készülhet a keddi, ZTE elleni Magyar Kupa-elődöntőre. 1–2

Az élvonal kapujába kerültek a fehérben játszó fővárosiak (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd Zsóry FC)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 25 17 4 4 51–18 +33 55 2. Budapest Honvéd 26 17 3 6 45–21 +24 54 3. Kecskeméti TE 25 13 3 9 39–31 +8 42 4. Mezőkövesd 26 12 6 8 34–30 +4 42 5. Csákvári TK 25 9 10 6 39–33 +6 37 6. Videoton FCF 25 9 9 7 32–25 +7 36 7. Kozármisleny 25 9 8 8 29–36 –7 35 8. Karcagi SC 25 9 7 9 27–35 –8 34 9. Tiszakécske 25 8 9 8 31–35 –4 33 10. Szeged-Csanád GA 25 8 8 9 26–28 –2 32 11. FC Ajka 25 10 1 14 19–30 –11 31 12. BVSC Zugló 25 9 4 12 28–26 +2 31 13. Soroksár SC 25 5 8 12 33–42 –9 23 14. Békéscsaba 25 5 8 12 25–38 –13 23 15. Budafoki MTE 25 5 7 13 24–42 –18 22 16. Szentlőrinc SE 25 3 11 11 28–40 –12 20

PERCRŐL PERCRE