Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Dél-Korea győzelemmel hangolt a világbajnokságra

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.04. 07:20
Dél-Korea nem remekelt, de ismét nyert (Fotó: Getty Images)
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Dél-Korea vb-felkészülés El Salvador
Dél-Korea labdarúgó-válogatottja lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a tengerentúli világbajnokság előtt, Szon Hung Minék 1–0-ra győzték le Salvadort. Panama négy gólt szerzett a Dominikai Köztársaság ellen.

Dél-Korea néhány nappal korábban ötöt vágott Trinidad és Tobagónak, ám Salvador ellen sokkal gyengébb játékot mutatott. Igaz, a szövetségi kapitány felforgatta az együttest, többek között Szon Hung Min is a kispadon kezdett, majd csereként pályára lépett.

Bár az ázsiai csapat 72 százalékban birtokolta a labdát, kevés veszélyt jelentett a közép-amerikaiak kapujára, míg a salvadoriak többször is próbáltak kontrából veszélyeztetni. A mérkőzést végül Li Dong Gjong szabadrúgása döntötte el, aki a jobbösszekötő helyéről tekert a kapuba.

South Korea 1-0 El Salvador - Lee Dong-gyeong freekick 57'
by u/977x in soccer

Dél-Korea magyar idő szerint június 12-én hajnalban Csehország ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.

Panama hazai pályán 4–2-re győzött a Dominikai Köztársaság ellen. A vb-szereplő együttes szombaton Bosznia-Hercegovina ellen zárja a felkészülési meccseit.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Dél-Korea–El Salvador 1–0 (Li Dong Gjong 57.)
Panama–Dominikai Köztársaság 4–2 (T. Rodríguez 16., Griffith 44., Waterman 57., Barria 89., ill. M. Díaz 47., Japa 67.)

 

Dél-Korea vb-felkészülés El Salvador
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