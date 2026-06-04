Felkészülés: Dél-Korea győzelemmel hangolt a világbajnokságra

Dél-Korea néhány nappal korábban ötöt vágott Trinidad és Tobagónak, ám Salvador ellen sokkal gyengébb játékot mutatott. Igaz, a szövetségi kapitány felforgatta az együttest, többek között Szon Hung Min is a kispadon kezdett, majd csereként pályára lépett.

Bár az ázsiai csapat 72 százalékban birtokolta a labdát, kevés veszélyt jelentett a közép-amerikaiak kapujára, míg a salvadoriak többször is próbáltak kontrából veszélyeztetni. A mérkőzést végül Li Dong Gjong szabadrúgása döntötte el, aki a jobbösszekötő helyéről tekert a kapuba.

Dél-Korea magyar idő szerint június 12-én hajnalban Csehország ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.

Panama hazai pályán 4–2-re győzött a Dominikai Köztársaság ellen. A vb-szereplő együttes szombaton Bosznia-Hercegovina ellen zárja a felkészülési meccseit.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Dél-Korea–El Salvador 1–0 (Li Dong Gjong 57.)

Panama–Dominikai Köztársaság 4–2 (T. Rodríguez 16., Griffith 44., Waterman 57., Barria 89., ill. M. Díaz 47., Japa 67.)