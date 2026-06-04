Elhunyt a Chelsea gólrekordere, Bobby Tambling

A háromszoros angol válogatott Bobby Tambling 1959 és 1970 között 370 tétmeccsen 202 gólt szerzett a Chelsea színeiben. Pályafutása végén Írországban futballozott, ott is telepedett le, és szerdán ott is hunyt el, Corkban, 84 évesen. Az egykori csatárnál az elmúlt években demenciát diagnosztizáltak.

Tambling évtizedekig gólrekordernek számított a Chelsea történetében, egészen 2013-ig, amikor Frank Lampard döntötte meg a csúcsát (Lampard 211 gólt szerzett).

„Az elmúlt években közel kerültünk egymáshoz, mindketten tudtuk, hogy eljön ez a nap – nyilatkozta Tambling, amikor Lampard megdöntötte a rekordját. – Még viccelődtem is vele: gyerünk Frank, siess.”

Ugyanakkor Tambling egy rekordot máig őriz, egy meccsen ő lőtte a legtöbb gólt a Chelsea színeiben, 1966-ban, az Aston Villa ellen ötöt.