Ez nem Lothar Matthäus, és nem is Alex Ferguson napja volt – vb-videók!

A kezdés előtt

1938: NYITÁNY ISMÉTLÉST ÉRŐ DÖNTETLENNEL

Eredetileg három országnak (Belgium, Hollandia, Franciaország) szánták és 1937-re tervezték, végül 1938-ban és egyedül Franciaországban kezdődött meg ezen a napon a harmadik labdarúgó-világbajnokság: a náci Németország osztrák válogatottakkal megerősített csapata nem bírt a szervezetten védekező svájciakkal.

A feltűnően kemény meccsen, amelyet a neves belga John Langenus vezetett, a német Josep Gauchel lövésével és a svájci André Abegglen fejesével kialakult 1:1-es döntetlen azt jelentette, hogy a két csapat néhány nappal később kénytelen volt újra összecsapni egymással. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ

Párizs Németország–Svájc 1:1, hosszabbítás után VB 1938, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 4.

Elkjaer-Larsen az Onze Mondial bronzlabdájával 1984-ben – IDE KATTINTVA ízelítő a dán támadó játékából

1986: DÁNIA GYŐZELEMMEL KEZDI SAJÁT VB-TÖRTÉNETÉT

Talán még a két korábbi világbajnok, Uruguay és az NSZK párharcánál is nagyobb érdeklődés mutatkozott az újonc Dánia debütálása iránt. Az 1984-es Európa-bajnokság bronzérmes meglepetéscsapata nem is okozott csalódást: hiába ült a skótok kapitányi székében egy bizonyos – még nem Sir – Alex Ferguson, a dánok taktikus játékkal és Preben Elkjaer-Larsen közeli lövésével megnyerték a mérkőzést, amelyet magyar bíró, Németh Lajos vezetett. VIDEÓ ITT!

A később a Manchester Unitednél hatalmas sikereket elérő Ferguson beugróként lett kapitány; 1985 szeptember 10-én a skótok Cardiffban játszották le az utolsó selejtezőjüket, a Wales elleni 1–1 pótselejtezőt ért. Nem sokkal a lefújás előtt Jock Stein szövetségi kapitány összeesett a kispadnál, és a gyors segítség ellenére az orvosi szobában elhunyt. A tragédia árnyékában segítője, az akkoriban főállásban az Aberdeen menedzsereként dolgozó Ferguson ideiglenes megbízással elvállalta a kapitányi posztot, sikerrel vette az Ausztrália elleni pótselejtezőt, így vezethette a vb-n ő a csapatot. Két szoros vereség, egy döntetlen és csoportkörös kiesés volt a mexikói mérleg.

A csoport másik első napi találkozóján Uruguay és a nyugatnémetek csatája döntetlenre végződött: a karrierje talán legjobb évét futó Antonio Alzamendi korai vezető gólját Klaus Allofs a hajrában válaszolta meg. Az uruk Lothar Matthäus pályafutásának egyik legrosszabb átadásából lőtték a góljukat, míg az NSZK egy rá jellemző hosszú, szívós attak végén brusztolta be az egyenlítő találatot. VIDEÓ ITT!

A világbajnokágra 28 évnyi távollét után visszatérő Paraguay a technikás játékmester, Julio César Romero átemelésével kerekedett az újonc Irak fölé. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Toluca Paraguay–Irak 1–0 Querétaro Uruguay–NSZK 1–1 Nezahualcoyotl Dánia–Skócia 1–0 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 4.

Bora Milutinovics 2018-ban (Fotó: AFP)

2002: ÚTJÁRA INDUL A DÉL-KOREAI GŐZHENGER

Három távol-keleti válogatott is lejátszotta első mérkőzését a dél-koreai, japán közös rendezésű tornán, mérlegük ötvenszázalékos. A trió leggyengébb láncszemének tartott Kína kikapott Costa Ricától, ami egy pikánsabb megközelítésben a tanítványnak a mester felett aratott diadalaként is értelmezhető, hiszen a kínai padon a nagy világvándor Bora Milutinovics ült (ez volt az ötödik világbajnoksága az ötödik különböző csapattal), míg a közép-amerikaiakén Alexandre Guimaraes, aki 1990-ben játékosa volt az akkoriban éppen a Costa Rica-i válogatottal vb-n járó Borának... VIDEÓ ITT!

A két házigazda dicséretesen helytállt: Japán tíz percen belül két góllal válaszolt a későbbi belga kapitány, Marc Wilmots hátrahúzós góljára, és végül szerzett is egy pontot Belgiumtól. VIDEÓ ITT!

A Guus Hiddink irányította Dél-Korea nem kis meglepetésre két jól irányzott lövéssel (na jó, a második gólhoz azért Jerzy Dudek kapus is kellett) legyőzte Lengyelországot. Történelemírás volt ez a javából: Dél-Koreának ez volt a hatodik vb-je – és az első győzelme… VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Kvangdzsu Costa Rica–Kína 2–0 Puszan Dél-Korea–Lengyelország 2–0 Szaitama Japán–Belgium 2–2 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 4.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 22: FRANCIAORSZÁG–AUSZTRÁLIA 4–1. A több fontos játékosát, például a friss aranylabdás Karim Benzemát, továbbá Paul Pogbát, N'Golo Kantét sérülés miatt az egész vb-n nélkülöző franciák számára rosszul kezdődött a meccs, hiszen Craig Goodwin megszerezte a vezetést az ausztráloknak, és az akció közben megsérült Lucas Hernandez – a vb-n ő sem játszhatott többé... A franciák keretének erősségére jellemző, hogy a megsérülő bátyja helyére beálló Théo Hernandez gólpasszal debütált, ő készítette elő Adrien Rabiot egyenlítő fejes gólját. Onnantól már ment minden, mint a karikacsapás, Olivier Giroud lőtt is, fejelt is egy gólt – a másodikkal beállította Thierry Henry 51 gólos francia rekordját –, és megkezdte a gólgyártást, méghozzá szintén fejjel, Kylian Mbappé is. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)