Már Szegeden bajnok lehet a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

Több mint kétszáz meccset játszott már egymás ellen a Veszprém és a Szeged a két sztárcsapat 1981 óta íródó közös történetében, de korábban sohasem született annyi gól, mint múlt hét pénteken a bajnoki finálé első felvonásában. Az Építők 38–36-ra győzött, a 74 gól eggyel több, mint amennyit 2021. június 5-én szintén a Veszprém Arénában összehoztak a felek.

Az öt évvel ezelőtti meccs jóval kellemesebb emlék a szegedieknek, hiszen 37–36-ra győzni tudtak az ősi rivális otthonában, s a bajnoki címet is hazavitték. Kedden a Veszprémnek lesz „meccslabdája” az egyik fél második győzelméig tartó aranycsatában, az esélyek Xavier Pascual együttese mellett szólnak.

Hiába volt rekordmennyiségű gól a pénteki találkozón, mégsem érezhette a néző azt, hogy élete egyik legnagyszerűbb kézilabdás élményében lenne része. Pedig mindenki szereti a sokgólos összecsapásokat, de ha ez látványos megoldások helyett több mint 20 technikai hibába, 30 percnyi kiállításba és egy – néhány perc híján – bruttó 120 perces küzdelembe torkollik, az nem a legjobb reklámja a sportágnak.

A Veszprémnek egyébként nagyon jól sikerült a találkozó első 16 perce, azonban 13–7-es vezetése után visszaengedte az ekkor még igencsak zavarodottnak és vezér nélkülinek tűnő Szegedet. Majd jött Imanol Garciandia és gyorsan berámolt négy gólt, 15–14-nél már ismét szoros volt a döntő. A 14 gólt szerző Hugo Descat a szünet előtt elöl tartotta a hazaia­kat – a francia balszélső briliáns teljesítményével Momir Ilics 2015. május 20-án elért gólcsúcsát állította be a párharcban.

Mikler Roland, a Szeged kapusa Ha jól emlékszem, tizennyolc technikai hibánk volt pénteken, ez három mérkőzésre elegendő mennyiség… Így nem lehet meccset nyerni, főleg nem Veszprémben! Mindenképpen sokkal pontosabban, türelmesebben kell játszanunk, és a védekezésünket feszesebbé tennünk. Sok olyan gólt kaptunk, ami nekik könnyű volt, az első félidőben ezt nem tudtuk kontrollálni. Sok összetevős egy ilyen párharc, a két csapat jól ismeri egymást, új dolgokat biztosan nem fog kitalálni egyik fél sem. Biztos vagyok benne, hogy extra egyéni teljesítmények szükségesek, ez lehet a döntő faktor. Mikael Appelgren, a Veszprém kapusa Semmiképpen sem nevezném magam Szeged-specialistának, de nagyon boldog vagyok, hogy a végén néhány fontos védéssel hozzájárulhattam a győzelemhez. Jó érzés volt, különösen egy olyan kemény meccs végén, amely közben és után úgy gondoltam, védhettem volna többször is. Ahhoz, hogy már Szegeden bajnokok legyünk, kiválóan kell játszanunk. Ellenfelünk tényleg nagyon jó csapat, de ha a legjobbunkat nyújtjuk, biztosan lesz esélyünk. Ha a kluboddal, a csapatoddal és a szurkolóiddal bajnok leszel, az a legjobb, amit a sportban elérhetsz. Nekem ez a világot jelenti. A győzelmekért, a trófeákért kezdtem el kézilabdázni! Vélemények

A második félidőben megvolt az esélye a Szegednek a fordításra, ami ismerve a „kékek” sérültlistáját és látva az elkövetett technikai hibák tömkelegét, csodaszámba ment volna. Ha Janus Smárason jobb napot fog ki, és nem adja el a labdát kétszer is döntetlennél, majd további kétszer már ismét szűk hátrányban, mégis lehet, hogy a Tisza-partiak várhatnák kedvezőbb helyzetből a második meccset. Ám ahogyan eddig az idényben az alapszakaszban és a kupadöntőben, most sem sikerült élniük a rivális által felkínált lehetőséggel.

Ha kedden sem tudják kihasználni a Veszprém gyenge periódusait, ebben az évadban ötödször is kénytelenek lesznek fejet hajtani előtte. Egy idénnyel korábban 3–3 meccset nyert mindkét fél, a Magyar Kupa Szegedre, a bajnoki trófea Veszprémbe került. Az 5–0, ami kialakulhatna a 2025–2026-os egymás elleni mérlegben, nem feltétlenül tükrözné ezeknek a meccseknek a szorosságát. Tartja magát a vélemény ebben az idényben, hogy „nem tud olyan rosszul játszani a Veszprém, hogy a Szeged éljen vele és megbüntesse”.

Az a szép a két rivális történetében, hogy ha Michael Apelgrenék valahogyan mégis nyernének kedden, és kiharcolnák a harmadik, mindent eldöntő meccset, akkor négy nap alatt megmenthetnék az eddig visszafogott és zaklatott évadukat.

Ha megteszik, gyaníthatóan a rivális vezetőedző Xavier Pascual állását is veszélybe sodorják. A katalán szakember a szurkolók szeretetét már így is elveszíteni látszik, miután a Veszprémben 12 évet eltöltő, klublegenda Gasper Margucot nem nevezte be múlt hét pénteken. A szlovén jobbszélső egyelőre így kénytelen volt egy üveg ajándék borral a kezében elköszönni a rajongóktól. Azért csak „egyelőre”, mert a lehetséges harmadik meccsre ismét a One Veszprém Arénában kerülne sor.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Veszprém javára