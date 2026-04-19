NB II: Szeged-Csanád GA–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–2 (0–2) – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1000 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Horváth M., Tóth B., Márkvárt – Rabatin, Vágó L., Zvekanov (Novák, a szünetben) – Halmai (Kurdics, a szünetben), Miskolczi – Tóth-Gábor. Megbízott vezetőedző: Kapic Bekim

Videoton FC Fehérvár FC: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Kovács K., Murka, Somogyi, Bedi, Zsótér – Varga R., Németh B. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Varga R. (30.), Németh D. (35.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hazai pályán öt bajnoki óta nyeretlen Szeged a kilenc meccse veretlen Videoton ellen.