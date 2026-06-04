Vízilabda: az ifjúsági lányok zárják a nyolcas döntők sorát

Péntektől vasárnapig a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában rendezik az ifjúsági leány vízilabda-bajnokság nyolcas döntőjét. Az évadot záró minitornán UVSE–Szentes, Eger–FTC, BVSC–Dunaújváros és Győr–KSI mérkőzéseket rendeznek a negyeddöntőben.

A bajnoki címvédő UVSE ebben az idényben is esélyesnek számít, az évad eddigi részében veretlenek maradtak a lilák.

Ez a torna zárja a korosztályos nyolcas döntők sorát. A leány gyermekkorosztály székesfehérvári döntőjében a tavalyi ezüstérmes Dunaújváros és a BVSC találkozott. A zuglóiak remek játékkal rukkoltak ki, a harmadik negyedben hat gólt lőttek és végül 11–7-es sikerrel érdemelték ki az aranyat.

A serdülő lányok nyolcas döntőjét Dunaújvárosban rendezték. A fináléban a házigazda DFVE a címvédő UVSE-vel csapott össze. A Fabó Éva uszodában végül az egész idényben hibátlan, minden meccsét megnyerő UVSE érdemelte ki az aranyat, miután szoros összecsapáson 7–5-re legyőzte az újvárosiakat. A bajnokcsapat a nyolc között a Szentest 16–8-ra, az elődöntőben a BVSC-Zuglót 14–8-ra múlta felül.

Az UVSE leány serdülőcsapata már bajnoki címnek örülhetett az idén Fotó: Palágyi Barbara

A fiúknál a KSI, a BVSC-Zugló és az UVSE örülhetett bajnoki aranyéremnek.

Az ifjúságiak Szegeden rendezett nyolcas döntőjét drámai végjátékban a KSI nyerte meg, miután 8–8-as rendes játékidőt követően ötméteresekkel győzte le a Semmelweis OSC együttesét (13–12).

A serdülők között a BVSC a Szőnyi úti uszodában rendezett nyolcas döntő aranyért zajló, fordulatos és kiélezett mérkőzésén a KSI-t múlta felül 13–12-re. A gyermekbajnokságban az UVSE kiemelkedő, veretlen bajnoki évadot tudhat maga mögött. A lilák az egri nyolcas döntőben mindhárom találkozójukon legalább tizenhat gólt lőttek, a fináléban a Semmelweis OSC-t 17–14-re győzték le, így megvédték bajnoki címüket.

(Kiemelt képünkön: Alaksza Kinga az UVSE serdülői után az ifikkel is bajnok lehet Fotó: Palágyi Barbara)