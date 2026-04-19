NB II: Karcagi SC–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

KARCAGI SC–KECSKEMÉTI TE 0–2

Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)

KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., László D. – Szűcs K., Hidi P., Osztrovka, Pap Zs. – Kohut, Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma (Horváth A., 38. ) – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Szabó B., Pálinkás, Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Beke (42.), Pálinkás (45+15.)





