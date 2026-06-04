Benke Szilárd kihagyja a júliusi kosárlabda vb-selejtezőket

A klub tájékoztatása szerint, az Atomerőmű játékosa az idény második felében térdfájdalmakkal lépett pályára, és többszöri orvosi vizsgálat után kiderült, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet múlt héten el is végeztek rajta.

A 31 éves kosaras ősztől ismét klubja rendelkezésére áll, a nyári válogatott meccseken azonban nem lesz hadra fogható. Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese – amely két győzelemmel és két vereséggel áll a G-csoportban – július 3-án Finnországban szerepel, majd három nappal később a székesfehérvári MET Arénában látja vendégül Belgiumot.

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H–csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra.

A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.