Nemzeti Sportrádió

Benke Szilárd kihagyja a júliusi kosárlabda vb-selejtezőket

2026.06.04. 08:51
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Megoperálták Benke Szilárd térdét (Fotó: Dömötör Csaba)
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kosárlabda Benke Szilárd magyar férfi kosárlabda-válogatott
Benke Szilárd térdműtét miatt kihagyja júliusban a magyar férfi kosárlabda-válogatott két világbajnoki selejtezőmérkőzését.

A klub tájékoztatása szerint, az Atomerőmű játékosa az idény második felében térdfájdalmakkal lépett pályára, és többszöri orvosi vizsgálat után kiderült, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet múlt héten el is végeztek rajta. 

A 31 éves kosaras ősztől ismét klubja rendelkezésére áll, a nyári válogatott meccseken azonban nem lesz hadra fogható. Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese – amely két győzelemmel és két vereséggel áll a G-csoportban – július 3-án Finnországban szerepel, majd három nappal később a székesfehérvári MET Arénában látja vendégül Belgiumot. 

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H–csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. 

A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.

 

kosárlabda Benke Szilárd magyar férfi kosárlabda-válogatott
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