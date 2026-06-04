Révész Bulcsú: Nem dőlt össze a világ

– Az első leicesteri kvalifikációs versenyen – amelyen visszakerülhetett volna a profik közé, ha a négybe kerül – már az első mérkőzést elveszítette a brit Jeffrey Cundy ellen. Mi volt a gond?

– Technikai problémáim voltak, nem állt össze a játékom, és el kell ismerni, jól játszott az ellenfelem, aki 57 éves, rutinos játékos – válaszolta a 19 éves Révész Bulcsú, hazánk első profi játékosa, aki két év után elveszítette tourkártyáját, így újra amatőr státuszba került. – Kétszer leesett a fehér golyó is, szóval nem az én napom volt.

– Egy hét múlva adódott a második lehetőség, a Q-school második kvalifikációs tornája, amelyen már jobban teljesített.

– Az első körös ellenfelem, a skót Evan Munro szintén tapasztalt játékos, és önmagához képest is jól teljesített, de mondhatjuk, meggyűlt vele a bajom. Jobban játszottam, fordítani tudtam, ezzel a meccsel meg voltam elégedve. Aztán az izraeli Amir Nardeia kevés ellenállást tanúsított, a legjobb játékomat hoztam, három ötven feletti bréket is löktem, majd jött a kínai Kung Csen-cse, aki szintén szerepelt már a profik között. Sajnos jól játszott, én pedig nem tudtam élni a lehetőségeimmel, ráadásul szerencsém sem volt néhány esetben. Nem tudtam hibára kényszeríteni, kikaptam, ő pedig elment az elődöntőig, vagyis visszajutott a profik közé.

– Mi lesz ezután? Több esélye nincs az idén, a következő évadban nem szerepelhet a profik között.

– Az amatőrök között kell versenyeznem, ez kevesebb tornát, de több meccset jelent. Itt is kemény ellenfelek várnak rám, de az életmódomban nem lesz nagy változás. Maradok Angliában, Sheffieldben 2027 szeptemberéig, s a helyi sznúkerakadémián továbbra is gyakorolhatok. Közben utazom többször is, Németországban, Svédországban és mediterrán országokban is lesznek versenyek. Nyáron többet lehetek itthon, de az edzés mennyisége nem csökken.

– Hogyan juthat vissza azon kívül, hogy ezt a két selejtezősorozatot jövő ilyenkor is megrendezik?

– Ha például megnyerem az U21-es Európa-bajnokságot, a felnőtt Eb-t vagy a felnőtt amatőr vb-t, ezenkívül még a jövő idény végén a Q-school-ranglista legjobbja és a playoff első három helyezettje is kap tourkártyát.

– Csalódott?

– Azt nem mondanám, de nem jó érzés. Nem dőlt össze a világ, nem lettem rosszabb játékos, pozitívan állok a folytatáshoz. A profik között eltöltött két évem sikeresnek mondható, jó és rossz élmények is értek, de becsülettel készültem, beleadtam, amit lehetett, ez jött ki ebből. Jó lett volna a profik között maradni, de a nyers tudásom jó szinten van, az alapjátékom rendben. A fő célom, hogy jövőre visszaszerezzem a tourkártyát.

– Kinek a „skalpja” a legértékesebb?

– Az idei vb-döntős angol Shaun Murphyt a bajnoki ligában legyőztem, de a meccsnek már nem volt tétje, ez is hozzátartozik az igazsághoz. S persze a brit nyílt bajnokságon aratott győzelmem Ali Carterrel szemben is szép emlék. A legnagyobb siker, hogy a walesi tornán a 32 közé jutottam, a skót John Higgins csak döntő játszmában tudott kiejteni.

– Hogyan tovább, ami a közeljövőt illeti?

– Még Sheffieldben vagyok, kedden megyek haza. Leérettségizem ősszel, addig napi három órát tanulok, mellette edzek is napi öt-hat órát.