Férfi kosárlabda NB I: éhes csapatot építene Zlatko Jovanovic Fehérváron

Gazdag és eredményes játékosmúlt állt Zlatko Jovanovic mögött, amikor 2021-ben úgy döntött, átveszi a szlovákiai BC Komárno vezetőedzői posztját. A révkomáromi együttest első idényében a négy közé, a másodikban a döntőbe vezette, majd úgy döntött, enged a Honvéd hívó szavának és 2023-ban munkába állt a magyar fővárosban. Három évadot dolgozott a patinás budapesti együttesnél, rögtön első idénye végén rájátszásba jutott, a mögöttünk álló kiírásban pedig a Magyar Kupában elődöntőt vívott vele, a bajnokságban pedig megszerezte az ötödik helyet.

„Minden edzőnek azt kívánom, hogy olyan támogatást kapjon egy klubnál, mint én a Honvédnál – mondta Zlatko Jovanovic. – Három szép évet töltöttem az egyesületnél, úgy érzem, eredményes munkát végeztünk. Nem volt egyszerű feladat, akadtak nehéz pillanatok, de olyankor elképesztő bizalmat kaptam a Honvédnál, erre emlékszem vissza a leginkább az ott töltött időszakból. Most viszont úgy éreztem, hogy elértünk egy határhoz, és meg kell tennem a következő lépést.”

A következő lépés pedig az előző idényben (is) csalódást keltően teljesítő Alba Fehérvár, amelyet az 5–6. helyért zajló helyosztón pályahátrányból legyőzött a fővárosiakkal. A hírek szerint a székesfehérváriak nem most csábították először Jovanovicot…

„Igen, a második honvédos idényem után is több magyar csapat megkeresett, így az Alba is, de akkor mindkét fél más irányt választott, maradtam a Honvédnál, hogy befejezzem a lezáratlan feladataimat, a fehérváriak pedig mást választottak. A sors keze talán, hogy most ismét találkoztunk, és megállapodtunk, hálás vagyok a vezetőségnek, hogy ismét gondolt rám. Az Alba az elmúlt évtizedekben mindig a legmagasabb célokért hajtott, de nekem most elsődlegesen az a feladatom, hogy újraépüljön Fehérváron egy olyan csapat, amelyben több energia és szenvedély van. Természetesen szem előtt tartjuk az eredményességet, de a lényeg, hogy az Albából ismét egy éhes társaság legyen, amelynél nem számítanak a nevek, mindenki küzd, hajt.”

A fehérváriaknál egyelőre annyi biztos, hogy az előző idény magyar magjából Vojvoda Dávid, Filipovics Stefan, Pongó Marcell és Takács Martin is marad, hamarosan pedig az új igazolásokat is elkezdi bejelenteni a klub.

„Képességek és kvalitás terén nincs baj, úgy gondolom, tényleg minden azon múlik, mennyire vagyunk élesek a fontos helyzetekben. Ha ez sikerül, jó csapattá válhatunk, amelynek nagyon erős hazai pályája lehet” – zárta szavait Jovanovic.