Fehérvári győzelmével feljutott a Vasas, fontos pontokat szerzett a Budafok és a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy.
2026.04.26. 16:52
A Vasas a fehérvári győzelmével már feljutott az élvonalba (Fotó: Kovács Péter)
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 27. fordulójában. Fehérvári győzelmével három év után sikerült visszajutnia az élvonalba a Vasasnak, így a Kecskemét hiába ütötte ki a megyei rangadón a Tiszakécskét, már nem előzheti meg az angyalföldieket. A kiesés ellen küzdő Budafok legyőzte a Szegedet, a játéknap előtt sereghajtó Szentlőrinc pedig a BVSC legyőzésével menekül. A Mezőkövesd otthon nem bírt az Ajkával, míg a Kozármisleny Csákvárról távozott három ponttal. A nap záró meccsén a Békéscsaba a Karcagot látta vendégül, és a gól nélküli döntetlen következtében kieső helyre csúszott vissza.

LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ

19.00-kor kezdődött: 
Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC 00 Kiállítva: László D. (90+1., Karcag) – végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–0 (Mascoe 32., Czérna 61.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–VASAS 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3890 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Szalai Balázs, Máyer Gábor)
VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Simut (Menyhárt, 83.), Murka (Dékei, 83.), Zsótér – Somogyi Á., Bedi (Bartusz, 77.) – Németh D., Varga R. (Haraszti, 59.). Vezetőedző: Pető Tamás
VASAS: Uram – Girsik, Baráth, Iyinbor (Hej, a szünetben), Doktorics – Sztojka, Banó-Szabó (Cseke, 75.), Rab – Radó (Horváth R., 75.), Pethő (Németh B., 89.), Molnár Cs. (Barkóczi, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Barkóczi (0–1) a 76., Pethő (0–2) a 87. percben
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – A második félidőben jobbak voltunk, mint a Vasas, de a futball ilyen: a kihagyott helyzetekért súlyos árat kell fizetni. Remélem, jövőre az ilyen meccsek a mi javunkra dőlnek majd el. Gratulálok a Vasasnak a feljutáshoz.
Erős Gábor: – Köszönettel tartozom a tulajdonosoknak, ebből a tortából a legnagyobb szelet az övék, és köszönöm a munkát a szakmai stáb tagjainak, a szurkolóinknak, a Vasas-családnak. A Videoton bizonyította, hogy jó csapat, nyerhetett volna, azt kívánom, hogy kerüljön vissza oda, ahová tartozik.

BUDAFOKI MTE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Sinkovicz Dániel, Tóth Csaba)
BMTE: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. (Lapu, 78.) – Németh M. (Kazmouz, 89.), Posztobányi – Varga B. (Kovács D., 90+3.), Kun B. (Horgosi, 78.), Hajdú R. (Fekete M., 78.) – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Tóth B. (Szilágyi Z., 19.), Kalmár O. (Kurdics, 75.) – Halmai, Rabatin, Zvekanov (Márkvárt, 64.), Miskolczi (Bodnár B., 75.) – Novák Cs. (Borvető, 64.), Tóth-Gábor. Megbízott vezetőedző: Kapic Bekim
Gólszerző: Jagodics M. (1–0) a 72., Fekete M. (2–0) a 90. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Dicséret illeti a játékosokat, hogy ilyen helyzetben bátran futballoztak, megmutatták, amit tudnak, és amit elterveztünk. Örülök, hogy sikerült gólokat szereznünk, az pedig fontos volt, hogy hátul nullára hoztuk le a mérkőzést.
Germán Tamás kapusedző: – Elég rossz passzban vagyunk, már a mérkőzés előtt is gondokkal küzdöttünk a belső védő posztján. A Budafok a játék minden elemében fölénk kerekedett.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–FC AJKA 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Dobos Dávid) 
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Pintér Á., 60.), Csörgő V., Keresztes B., Hornyák (Lajcsik, 82.) – Vörös, Zachán, Csatári, Bertus (Szalai J., 77.) – Varjas Z., Merényi (Lőrinczy, 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes Z., Garai – Csörnyei – Mohos, Csizmadia, Sejben, Kopácsi (Katona I., 74.) – Csóka D. (Cipf, 62.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint
Gólszerző: Vörös (1–1) a 7., Csóka D. (1–1) a 15. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: Ilyen a foci. A múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen jól játszottunk, de nem szereztünk pontot, most meg nem játszottunk jól, de mégis lett egy pontunk. Sok hibával, frusztrációval futballoztak a srácok, gyűrte egymást a két csapat. Mindenki a jövőjéért aggódik, van egy bizonytalanság a magyar futballban, jó lenne, ha kiderülnének pro és kontra a dolgok, mert ebből élnek a srácok. Tudat alatt van némi frusztráció, de a következő meccsre ezt nem szeretnénk megtartani. 
Gaál Bálint: Az első félidőben jobbára a mi akartunk érvényesült, a Mezőkövesd a semmiből szerzett gólt, amire hamar válaszoltunk. Utána, az első félidőben az volt inkább benne, hogy mi hozzuk össze a második találatot. A második játékrészben talán egy picit lankadt a figyelmünk, akkor minimálisan a Mezőkövesd akarata érvényesült, még ha rúgtunk is egy kapufát. Összességében igazságos döntetlen született.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulmann Tamás)
CSÁKVÁR: Perczel – Szalai P. (Lorentz, 69.), Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Krupa (Szabó B., 48.), Radics (Somfalvi, 59.) – Herjeczki (Haragos, 59.), Bányai, Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs
KOZÁRMISLENY: Oroszi – Gajág, Vajda R., Mikolay – Bíró M., Kozics, Kocsis D. (Dóra, 81.), Herczeg (Csucsánszky, 63.) – Babinszky (Zamostny, 63.), Zsóri (Szalka, 81.), László K. (Gazdag V., 77.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Kozics (0–1) a 80., Csucsánszky (0–2) a 88. percben
Kiállítva: Vajda R. (78.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Már az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A találkozó hajrájában volt egy rossz tíz percünk, és ezt kihasználva nyert a Kozármisleny. Sokkal többet kell nyújtanunk, ha szépen akarjuk zárni a szezont.
Czuczi Mátyás: – Jó ritmusú mérkőzést játszottunk, örülök, hogy az ellenfelünk is futballozni akart, mi pedig jól jöttünk ki a döntő pillanatokból. A kiállítás után is nyerni akartunk, amit két szép góllal sikerült is elérnünk.

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 5–1 (3–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint)
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi (Bolgár, 75.), Haris (Derekas, 80.), Kovács B. (Bocskay, 85.), Eördögh (Berki, 75.) – Beke (Varga M., 85.), Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
TLC: Kiss Á. – Szekér (Balázs B., 73.), Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi (Radics, 73.), Géringer, Horváth E., Pataki (Kócs-Washburn, 84.) – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Belényesi (1–0) az 5., Gyenes (1–1) a 11., Győrfi (2–1) a 27., Belényesi (3–1) a 38., Beke (4–1) a 69., Szabó B. (5–1) a 72. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Vissza akartunk vágni az őszi vereségért, örülök, hogy a sok helyzetünkből ötöt is értékesítettünk. Végig fölényben voltunk, az eredmény nem túlzó.
Pintér Csaba: – Nehéz mit mondani egy ilyen vereség után. A szünet után is próbáltunk futballozni, de az átmenetekben erős Kecskemét két akcióból elvarrta a szálakat

Hétfőn játsszák:
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Vasas FC27184553–20+33 58 
2. Budapest Honvéd26173645–21+24 54 
3. Kecskeméti TE27153946–33+13 48 
4. Mezőkövesd27127835–31+4 43 
5. Csákvári TK271010741–36+5 40 
6. Videoton FC Fehérvár27109835–27+8 39 
7. Kozármisleny27109832–37–5 39 
8. Karcagi SC27981028–37–9 35 
9. BVSC Zugló271041330–28+2 34 
10. FC Ajka271031421–32–11 33 
11. Tiszakécske27891033–42–9 33 
12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia27881126–33–7 32 
13. Soroksár SC26681235–43–8 26 
14. Budafoki MTE27671427–44–17 25 
15. Békéscsaba275101225–38–13 25 
16. Szentlőrinc SE274121130–40–10 24 

 

 

Legfrissebb hírek

A Kecskemét kiütötte a Tiszakécskét a vármegyei derbin

Labdarúgó NB II
4 órája

Gyors gólváltás után ikszelt az Ajka Mezőkövesden

Labdarúgó NB II
4 órája

Két gólt lőtt a Vasas a hajrában Fehérváron, és feljutott az NB I-be

Labdarúgó NB II
4 órája

A Budafok kihasználta a Szeged enerváltságát, rossz sorozatát megszakítva sokat tett a bennmaradásért

Labdarúgó NB II
4 órája

Félpályás szabadrúgásgóllal vette el végleg a Lőrinc a BVSC kedvét

Labdarúgó NB II
6 órája

A Videoton a visszavágásért, a Vasas az élvonalért játszik az NB II vasárnapi rangadóján

Labdarúgó NB II
12 órája

Nincs szükség második ülésre, lezárult az MLSZ licenceljárása

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 15:05

Ukrán válogatott balátlövő lesz Bodó Richárd utódja Szegeden – hivatalos

Kézilabda
2026.04.23. 16:55
Ezek is érdekelhetik