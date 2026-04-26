Fehérvári győzelmével feljutott a Vasas, fontos pontokat szerzett a Budafok és a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

19.00-kor kezdődött:

Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC 0–0 – Kiállítva: László D. (90+1., Karcag) – vége

17 órakor kezdődött:

Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–0 (Mascoe 32., Czérna 61.) – vége

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–VASAS 0–2 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3890 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Szalai Balázs, Máyer Gábor)

VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Simut (Menyhárt, 83.), Murka (Dékei, 83.), Zsótér – Somogyi Á., Bedi (Bartusz, 77.) – Németh D., Varga R. (Haraszti, 59.). Vezetőedző: Pető Tamás

VASAS: Uram – Girsik, Baráth, Iyinbor (Hej, a szünetben), Doktorics – Sztojka, Banó-Szabó (Cseke, 75.), Rab – Radó (Horváth R., 75.), Pethő (Németh B., 89.), Molnár Cs. (Barkóczi, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Barkóczi (0–1) a 76., Pethő (0–2) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – A második félidőben jobbak voltunk, mint a Vasas, de a futball ilyen: a kihagyott helyzetekért súlyos árat kell fizetni. Remélem, jövőre az ilyen meccsek a mi javunkra dőlnek majd el. Gratulálok a Vasasnak a feljutáshoz.

Erős Gábor: – Köszönettel tartozom a tulajdonosoknak, ebből a tortából a legnagyobb szelet az övék, és köszönöm a munkát a szakmai stáb tagjainak, a szurkolóinknak, a Vasas-családnak. A Videoton bizonyította, hogy jó csapat, nyerhetett volna, azt kívánom, hogy kerüljön vissza oda, ahová tartozik.

BUDAFOKI MTE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–0 (0–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Sinkovicz Dániel, Tóth Csaba)

BMTE: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. (Lapu, 78.) – Németh M. (Kazmouz, 89.), Posztobányi – Varga B. (Kovács D., 90+3.), Kun B. (Horgosi, 78.), Hajdú R. (Fekete M., 78.) – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Tóth B. (Szilágyi Z., 19.), Kalmár O. (Kurdics, 75.) – Halmai, Rabatin, Zvekanov (Márkvárt, 64.), Miskolczi (Bodnár B., 75.) – Novák Cs. (Borvető, 64.), Tóth-Gábor. Megbízott vezetőedző: Kapic Bekim

Gólszerző: Jagodics M. (1–0) a 72., Fekete M. (2–0) a 90. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Dicséret illeti a játékosokat, hogy ilyen helyzetben bátran futballoztak, megmutatták, amit tudnak, és amit elterveztünk. Örülök, hogy sikerült gólokat szereznünk, az pedig fontos volt, hogy hátul nullára hoztuk le a mérkőzést.

Germán Tamás kapusedző: – Elég rossz passzban vagyunk, már a mérkőzés előtt is gondokkal küzdöttünk a belső védő posztján. A Budafok a játék minden elemében fölénk kerekedett.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–FC AJKA 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Pintér Á., 60.), Csörgő V., Keresztes B., Hornyák (Lajcsik, 82.) – Vörös, Zachán, Csatári, Bertus (Szalai J., 77.) – Varjas Z., Merényi (Lőrinczy, 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes Z., Garai – Csörnyei – Mohos, Csizmadia, Sejben, Kopácsi (Katona I., 74.) – Csóka D. (Cipf, 62.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Vörös (1–1) a 7., Csóka D. (1–1) a 15. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Ilyen a foci. A múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen jól játszottunk, de nem szereztünk pontot, most meg nem játszottunk jól, de mégis lett egy pontunk. Sok hibával, frusztrációval futballoztak a srácok, gyűrte egymást a két csapat. Mindenki a jövőjéért aggódik, van egy bizonytalanság a magyar futballban, jó lenne, ha kiderülnének pro és kontra a dolgok, mert ebből élnek a srácok. Tudat alatt van némi frusztráció, de a következő meccsre ezt nem szeretnénk megtartani.

Gaál Bálint: – Az első félidőben jobbára a mi akartunk érvényesült, a Mezőkövesd a semmiből szerzett gólt, amire hamar válaszoltunk. Utána, az első félidőben az volt inkább benne, hogy mi hozzuk össze a második találatot. A második játékrészben talán egy picit lankadt a figyelmünk, akkor minimálisan a Mezőkövesd akarata érvényesült, még ha rúgtunk is egy kapufát. Összességében igazságos döntetlen született.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulmann Tamás)

CSÁKVÁR: Perczel – Szalai P. (Lorentz, 69.), Pál B., Karacs, Helembai – Farkas A., Krupa (Szabó B., 48.), Radics (Somfalvi, 59.) – Herjeczki (Haragos, 59.), Bányai, Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Gajág, Vajda R., Mikolay – Bíró M., Kozics, Kocsis D. (Dóra, 81.), Herczeg (Csucsánszky, 63.) – Babinszky (Zamostny, 63.), Zsóri (Szalka, 81.), László K. (Gazdag V., 77.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Kozics (0–1) a 80., Csucsánszky (0–2) a 88. percben

Kiállítva: Vajda R. (78.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Már az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A találkozó hajrájában volt egy rossz tíz percünk, és ezt kihasználva nyert a Kozármisleny. Sokkal többet kell nyújtanunk, ha szépen akarjuk zárni a szezont.

Czuczi Mátyás: – Jó ritmusú mérkőzést játszottunk, örülök, hogy az ellenfelünk is futballozni akart, mi pedig jól jöttünk ki a döntő pillanatokból. A kiállítás után is nyerni akartunk, amit két szép góllal sikerült is elérnünk.

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 5–1 (3–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi (Bolgár, 75.), Haris (Derekas, 80.), Kovács B. (Bocskay, 85.), Eördögh (Berki, 75.) – Beke (Varga M., 85.), Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

TLC: Kiss Á. – Szekér (Balázs B., 73.), Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi (Radics, 73.), Géringer, Horváth E., Pataki (Kócs-Washburn, 84.) – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Belényesi (1–0) az 5., Gyenes (1–1) a 11., Győrfi (2–1) a 27., Belényesi (3–1) a 38., Beke (4–1) a 69., Szabó B. (5–1) a 72. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Vissza akartunk vágni az őszi vereségért, örülök, hogy a sok helyzetünkből ötöt is értékesítettünk. Végig fölényben voltunk, az eredmény nem túlzó.

Pintér Csaba: – Nehéz mit mondani egy ilyen vereség után. A szünet után is próbáltunk futballozni, de az átmenetekben erős Kecskemét két akcióból elvarrta a szálakat

Hétfőn játsszák:

20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC