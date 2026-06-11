Pazar gólok az NB II-ben: szavazzon a másodosztály legszebb tavaszi találatára!

KOCSIS BENCE

16. forduló

Szentlőrinc–Budafok 5–3

(A mérkőzés 2. szentlőrinci gólja)

A mérkőzés 21. percében Kocsis Bence elé pattant a labda, aki gondolt egyet, és kapásból kapura lőtt nagyjából 45 méterről, a labda pedig a kapuba hullott Hársfalvi András felett anélkül, hogy a gólvonal előtt lepattant volna.

VARGA BALÁZS

17. forduló

Budafok–Bp. Honvéd 1–1

(A mérkőzés budafoki gólja)

A találkozó 50. percében Németh Márió szabadrúgásból középre gurított, Kovács Dávid lekészítette a labdát, Varga Balázs pedig 23 méterről a jobb felső sarokba lőtt, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé.

BEDI BENCE

18. forduló

Csákvár–Videoton 1–5

(A mérkőzés 3. fehérvári gólja)

A 41. percben Kocsis Gergő hosszú indításával Bedi Bence indult meg, előbb nem hagyta a labdához férni őrzőjét, majd 20 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

URBLÍK JÓZSEF

19. forduló

Vasas–Karcag 2–0

(A mérkőzés 1. gólja)

A 76. percben Urblík József megtartotta a labdát, megtolta, majd 27 méterről a bal felső sarokba bombázott.

MURKA BENEDEK

19. forduló

Videoton–Kecskemét 2–1

(A mérkőzés 2. fehérvári gólja)

Virágh Milán az 56. percben beemelte a labdát a kapu elé, Murka Benedek pedig félfordulatból, kapásból a léc alá lőtt hat méterről.

BAKÓ SÁMUEL

20. forduló

Kozármisleny–Szeged 2–1

(A mérkőzés 2. kozármislenyi gólja)

Turi Tamás passzolt befelé a bal oldali sarokból a 78. percben, Bakó Sámuel átvette a labdát, bevitte középre, majd 20 méterről lőtt, a labda a lécről a földre, majd újra a lécre pattant, és közben átjutott a gólvonalon.

RADÓ ANDRÁS

25. forduló

Szentlőrinc–Vasas 0–4

(A mérkőzés 4. gólja)

A 90. percben szabadrúgás következett, Radó András állt oda a labda mögé, és 20 méterről a jobb felső felé tekert, a labda pedig a lécről a kapuba vágódott.

CZÉRNA ERIK

27. forduló

Szentlőrinc–BVSC 2–0

(A mérkőzés 2. gólja)

Az összecsapás 62. percben Czérna Erik készült nagyjából 45 méterről szabadrúgást elvégezni, ebből kapura lőtt, a labda pedig a léc alá hullott.

DÉNES ADRIÁN

28. forduló

BVSC–Videoton 1–0

(A mérkőzés egyetlen gólja)

A 37. percben jobb oldali szöglethez jutott a hazai csapat, Dénes Adrián végezte el, aki ballal kapura tekert, a labda pedig további érintés nélkül a jobb felső sarokban kötött ki.

PEKÁR LÁSZLÓ

28. forduló

Budafok–BVSC 1–1

(A mérkőzés zuglói gólja)

A 85. percben szabadrúgáshoz jutott a BVSC a bal oldalon, Pekár László 22 méterről a rövid felső sarkot célozta meg, tekerésébe Ecseri Máté csak beleérni tudott, a labda így a lécről került a kapuba.