Nemzeti Sportrádió

Pazar gólok az NB II-ben: szavazzon a másodosztály legszebb tavaszi találatára!

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.11. 07:58
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Dénes Adrián, Bedi Bence és Urblík József góljára is lehet szavazni (Fotó: NS-montázs/Dömötör Csaba, Kovács Péter, Unger Tamás)
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NB II gólvideó legszebb gólok labdarúgó NB II szavazás
Lapunk összegyűjtött 10 gólt a labdarúgó NB II 2025–2026-os idényének második feléből, s kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, melyiket tartják a legszebbnek. Szavazzon! Ön szerint melyik volt a legpompásabb találat a másodosztály tavaszán? Kommentben részletesen is kifejtheti, melyik gól hányadik helyezést érdemelné meg. A szavazófelület a cikk alján található.

KOCSIS BENCE
16. forduló
Szentlőrinc–Budafok 5–3
(A mérkőzés 2. szentlőrinci gólja)

A mérkőzés 21. percében Kocsis Bence elé pattant a labda, aki gondolt egyet, és kapásból kapura lőtt nagyjából 45 méterről, a labda pedig a kapuba hullott Hársfalvi András felett anélkül, hogy a gólvonal előtt lepattant volna.

VARGA BALÁZS
17. forduló
Budafok–Bp. Honvéd 1–1
(A mérkőzés budafoki gólja)

A találkozó 50. percében Németh Márió szabadrúgásból középre gurított, Kovács Dávid lekészítette a labdát, Varga Balázs pedig 23 méterről a jobb felső sarokba lőtt, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé.

BEDI BENCE
18. forduló
Csákvár–Videoton 1–5
(A mérkőzés 3. fehérvári gólja)

A 41. percben Kocsis Gergő hosszú indításával Bedi Bence indult meg, előbb nem hagyta a labdához férni őrzőjét, majd 20 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

URBLÍK JÓZSEF
19. forduló
Vasas–Karcag 2–0
(A mérkőzés 1. gólja)

A 76. percben Urblík József megtartotta a labdát, megtolta, majd 27 méterről a bal felső sarokba bombázott.

MURKA BENEDEK
19. forduló
Videoton–Kecskemét 2–1
(A mérkőzés 2. fehérvári gólja)

Virágh Milán az 56. percben beemelte a labdát a kapu elé, Murka Benedek pedig félfordulatból, kapásból a léc alá lőtt hat méterről.

BAKÓ SÁMUEL
20. forduló
Kozármisleny–Szeged 2–1
(A mérkőzés 2. kozármislenyi gólja)

Turi Tamás passzolt befelé a bal oldali sarokból a 78. percben, Bakó Sámuel átvette a labdát, bevitte középre, majd 20 méterről lőtt, a labda a lécről a földre, majd újra a lécre pattant, és közben átjutott a gólvonalon.

RADÓ ANDRÁS
25. forduló
Szentlőrinc–Vasas 0–4
(A mérkőzés 4. gólja)

A 90. percben szabadrúgás következett, Radó András állt oda a labda mögé, és 20 méterről a jobb felső felé tekert, a labda pedig a lécről a kapuba vágódott.

CZÉRNA ERIK
27. forduló
Szentlőrinc–BVSC 2–0
(A mérkőzés 2. gólja)

Az összecsapás 62. percben Czérna Erik készült nagyjából 45 méterről szabadrúgást elvégezni, ebből kapura lőtt, a labda pedig a léc alá hullott.

DÉNES ADRIÁN
28. forduló
BVSC–Videoton 1–0
(A mérkőzés egyetlen gólja)

A 37. percben jobb oldali szöglethez jutott a hazai csapat, Dénes Adrián végezte el, aki ballal kapura tekert, a labda pedig további érintés nélkül a jobb felső sarokban kötött ki.

PEKÁR LÁSZLÓ
28. forduló
Budafok–BVSC 1–1
(A mérkőzés zuglói gólja)

A 85. percben szabadrúgáshoz jutott a BVSC a bal oldalon, Pekár László 22 méterről a rövid felső sarkot célozta meg, tekerésébe Ecseri Máté csak beleérni tudott, a labda így a lécről került a kapuba.

SZAVAZÁS

Melyik volt az NB II legszebb gólja 2026 tavaszán?

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Szavazni péntek éjfélig lehet.

 

NB II gólvideó legszebb gólok labdarúgó NB II szavazás
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