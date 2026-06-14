Futballtörténelem: videón Curacao első világbajnoki gólja, ráadásul Németország ellen
CURACAO TÖRTÉNELMI TALÁLATA
A NÉMET VÁLOGATOTT GÓLJAI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion. Vezette: D. Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 73.), Schlotterbeck, N. Brown (Raum 73.) – Nmecha (Goretzka, 73.), Pavlovic – Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO: Room – Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville – Chong (Kastaneer, 83.), Comenencia, Hansen (Antonisse, a szünetben), J. Bacuna – Locadia (Margharita, 65.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Gólszerző: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5. – 11-esből, 88.), Musiala (47.), N. Brown (68.), Undav (78.) , ill. Comenencia (22.)