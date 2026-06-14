Futballtörténelem: videón Curacao első világbajnoki gólja, ráadásul Németország ellen

Németország korán vezetést szerzett Curacao ellen az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyedik játéknapján, de utóbbi nem sokkal később történelmi góllal egyenlített, majd kapott még hatot...

CURACAO TÖRTÉNELMI TALÁLATA A NÉMET VÁLOGATOTT GÓLJAI VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

Németország–Curacao 7–1 (3–1)

Houston, NRG Stadion. Vezette: D. Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 73.), Schlotterbeck, N. Brown (Raum 73.) – Nmecha (Goretzka, 73.), Pavlovic – Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO: Room – Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville – Chong (Kastaneer, 83.), Comenencia, Hansen (Antonisse, a szünetben), J. Bacuna – Locadia (Margharita, 65.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

Gólszerző: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5. – 11-esből, 88.), Musiala (47.), N. Brown (68.), Undav (78.) , ill. Comenencia (22.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!