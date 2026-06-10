Nemzeti Sportrádió

A DVTK-tól távozó Roguljic Banja Lukában folytatja – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.06.10. 09:29
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DVTK NB II Ante Roguljic Diósgyőr labdarúgó NB II Banja Luka
A bosnyák Banja Lukában folytatja a labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőrtől távozó Ante Roguljic.
Megvan Ante Roguljic új csapata (Fotó: Facebook/FK BORAC Banja Luka)

Ante Roguljic 2025 nyarán érkezett Diósgyőrbe. A horvát középpályás pályafutása során játszott többek között a Red Bull Salzburg fiókcsapatában, a Hajduk Splitben, Ausztriában, Szlovákiában, Romániában és Cipruson is. A ciprusi élvonalbeli Anorthosziszból érkezett Magyarországra, ahol 15 bajnokin és két kupamérkőzésen lépett pályára. A bajnokságban egy gólt és három gólpasszt jegyzett.

A DVTK-tól távozó Roguljic következő állomása Bosznia-Hercegovina, a Borac Banja Luka már be is jelentette a horvát játékos érkezését.

DVTK NB II Ante Roguljic Diósgyőr labdarúgó NB II Banja Luka
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