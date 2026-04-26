NB II: Videoton FC Fehérvár–Vasas

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–VASAS 0-0 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3890 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Szalai Balázs, Máyer Gábor)

VIDEOTON FC: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Hesz – Simut, Murka, Zsótér - Somogyi Á., Bedi – Németh D., Varga R. (Haraszti, 59.) Vezetőedző: Pető Tamás

VASAS: Uram – Girsik, Baráth, Iyinbor (Hei, a szünetben), Doktorics – Sztojka, Banó-Szabó, Rab – Radó, Pethő, Molnár Cs. (Barkóczi, a szünetben). Vezetőedző: Erős Gábor



ELŐZMÉNYEK

Visszavágásra készül vasárnap az NB II-ben a Videoton FC Fehérvár, amely az ősszel 2–0-ra kikapott az Illovszky Rudolf Stadionban hétvégi ellenfelétől, a Vasastól. Akkoriban nehéz időszakot élt meg az együttes, csupán a 10. helyen szerénykedett a tabellán, ám a tavaszra változott a helyzet. S nem csupán azért, mert újra Pető Tamás vezetőedzőre bízták az irányítást a fehérváriak, hanem mert a télen jelentősen megerősödött a keret.

A Honvédtól például kölcsönkapta a 18 éves, U19-es válogatott Somogyi Ádámot, aki ragyogó teljesítményt nyújtva futballozik Székesfehérváron, és az előző fordulóban a Szeged idegenbeli 3–0-s legyőzése alkalmával megszerezte első gólját a piros-kékeknél. Noha még másfél évig szerződés köti a kispesti klubhoz, több NB I-es csapat is kiszemelte, a hírek szerint az ETO, az MTK és a Nyíregyháza is szívesen alkalmazná, sőt, a Videoton is jelezte vásárlási szándékát.

Egy biztos: nagy meccs lesz a vasárnapi, győzelme esetén a Vidi még közelebb kerül az NB II élmezőnyéhez, ha pedig a Vasas nyer, matematikailag is biztossá válik a feljutása az élvonalba.

„A legutóbbi hazai mérkőzésünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiszen döntetlent játszottunk a Soroksárral, úgyhogy most mindenképpen javítanánk. Jó csapat, a feljutásra pályázó Vasas lesz az ellenfelünk, de győzelemre törünk, mint ahogy a bajnokságból még hátralévő meccseken is” – idézi Kemenes Botondot, a Videoton kapusát a fehérváriak honlapja. (V. Gy.)



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a február eleje óta veretlen Videoton a feljutását most biztossá tenni akaró Vasas ellen.