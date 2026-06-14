Vb 2026: Hollandia–Japán 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–JAPÁN – 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Dallas, AT&T Stadion (Tv: M4 Sport). Vezeti: Elfat (amerikai)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Reijnders, Gakpo – Malen. Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman

A kispad: Roefs (k), Flekken (k), Geertruida, Aké, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Q. Timber, Weghorst, Depay, Lang, Brobbey

JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe, Tanigucsi, Ito H. – Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo – Ueda. Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

A kispad: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Itakura, Nagatomo, Szeko, Szuzuki Dzs., Tomijaszu, Szuzuki J., Tanaka, Goto, Ito Dzs., Macsino, Ogava, Siogai

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