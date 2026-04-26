NB II: Mezőkövesd Zsóry–FC Ajka

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–FC AJKA 1-1 (1-1) - ÉLŐ

Mezőkövesd, 400 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Ring Kevin, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Hornyák – Vörös, Zachán, Csatári, Bertus – Varjas Z., Merényi. Vezetőedző: Csertői Aurél

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes Z., Garai – Csörnyei – Mohos, Csizmadia, Sejben, Kopácsi – Csóka. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Vörös (1-0) a 7., Csóka (1-1) a 15. percben.



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző hat fordulóban felváltva nyerő, illetve veszítő Mezőkövesd Zsóry a legutóbbi két meccsén csak egy pontot gyűjtő FC Ajka ellen. Ha a vendégek győznek, már biztosan bennmaradnak a másodosztályban.