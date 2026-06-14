Öttusa: Eb-győztesek sikere az U17-es Magyar-kupában

Ezen a héten Magyarországra terelődött az öttusa szeretők figyelme, hiszen Budapesten rendezték a világkupaverseny aktuális fordulóját. A globális megméretésen ezúttal sem maradt el a hazai siker, Guzi Blanka fantasztikus versenyzés után aranyérmet szerzett.

A felnőtt élversenyzők után az U17-es korosztály is megmutatta magát szombaton a BOK-csarnokban, amely számára a negyedik Magyar-kupa-fordulót rendezték.

A viadalon az lányok között Kósa Nóra, a fiúmezőnyben Birta Botond érdemelte ki az első helyet.

A KSI ígérete, Kósa Nóra az úszásban és az OCR-ben is legjobb eredményt érte el, majd a laser runban a harmadik helyről ért fel az elsőre. Mögötte Kertai Gréta és Ézsiás Janka végzett. A miskolci Swimming Pentathlon büszkesége, Birta Botond mindegyik versenyszámban a közvetlen élmezőnyhöz tartozott, a kiegyensúlyozott teljesítményének pedig aranyérem lett a jutalma. A dobogó második fokára Juhász Szilveszter állhatott fel, a harmadik Szabó D. Fülöp lett.

Kósa Nóra az idén remek formában versenyez Fotó: Hunyadi Levente

Hogy az aranyérmes fiatalok nagy reménységei a magyar öttusának, azt már tavaly a litvániai U15-ös Európa-bajnokságon is bizonyították.

A kaunasi korosztályos kontinensviadalon mindketten három Európa-bajnoki címet érdemeltek ki.

Az egyéniben és a csapatban elért elsőségek mellett végül együtt, vegyes váltóban sem találtak legyőzőre. A magyar fiataloknál az Eb-n az úszásban és az OCR-pályán sem bizonyult jobb duó, így a kombinált számot magabiztos előnnyel kezdhették, és végül 17 másodperccel előzték meg az ezüstérmes törököket. Az ígéretek fejlődését és formáját elnézve az idén bizakodhatunk az emlékezetes nemzetközi szereplésükben.

(Kiemelt képünkön középen: Kósa Nóra és Birta Botond az U15-ös Eb-n Fotó: Aisté Ridikaité/UIPM)