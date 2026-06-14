„Most kicsit üresnek érzem magam” – Antonelli megszorongatta volna Hamiltont
Véget ért Andrea Kimi Antonelli öt versenyt felölelő győzelmi sorozata, ráadásul a lehető legfájóbb módon: az olasz versenyző mindössze három körrel a leintés előtt, dobogós helyen haladva esett ki műszaki hiba miatt. Noha a Katalán Nagydíj hétvégéjén eleinte nem találta a ritmust, és csapattársa, George Russell a szabadedzéseken, valamint az időmérőn is gyorsabbnak bizonyult nála, a versenyen megfordulni látszott az erősorrend.
Antonelli vasárnap remek tempót diktált, különösen a futam középső szakaszában zárkózott fel látványosan Russellre, előzni azonban akkor még nem tudott. Erre csak a hajrában került sor: a 61. körben maga mögé utasította csapattársát, és bár az incidens során kissé megsérült az első szárnya, úgy tűnt, biztos kézzel őrzi a második helyet, hiszen azonnal elhúzott Russell előtt.
Nem sokkal később azonban váratlanul megadta magát a Mercedes, így az olasznak keserű véget ért a verseny. A kiesés következtében jelentősen csökkent az előnye az egyéni vb-összetettben: Lewis Hamilton 41, a második helyen végző Russell 50 pontra közelítette meg.
„Nagyon csalódott vagyok. Őszintén szólva most kicsit üresnek érzem magam, de ez van. Ilyen a versenyzés, jön és megy. Remek volt a tempó. Az első etap során kissé szenvedtem, de a második, valamint a harmadik etapban nagyon jó volt a tempóm, és már csak három kör volt hátra. Kár érte, már majdnem ott voltunk. De mint ahogyan mondtam: ilyen a versenyzés, senki sem tehet róla, és már várom a következő futamot.”
Antonelli úgy érzi, ha már a második etap során előz, akár teljesen máshogy alakulhatott volna a verseny. Az olasz már a futam közben is jelezte a rádión, hogy gyorsabb is tudna lenni, mint a csapattársa, amit alá is támasztott azzal, hogy azonnal elhúzott Russell előtt, miután megelőzte őt. „Szerintem mi voltunk a leggyorsabbak. Lewis rendkívül gyors volt, és a virtuális biztonsági autós szakasz után már lehetetlen volt elkapni. Azonban úgy érzem, ha sikerült volna az előzés már a második etap során, akkor másképp is alakulhatott volna a futam, mert a tempóm igazán jó volt, főleg az etap végén.”
„Szerintem nagyon közel lehettem volna Lewishoz a vsc-fázis idején, és talán össze is csaphattunk volna. De így alakult. Szombaton nem végeztem jó munkát. Most egy hét pihenés jön. Felkészülök Ausztriára, hogy a lehető legjobb formában térjek vissza.”
Antonelli 66 pontos előnye 41 pontra apadt Hamilton előtt, aki kulcsfontosságú pályán aratta a Ferrari idei első sikerét. „Először is szeretnék gratulálni Lewisnak, mert sok ideje üldözi már az első győzelmét a Ferrarival, és nagyon örülök neki, hogy sikerrel járt. A Ferrari és Lewis is hihetetlen formában van. Az autójuk nagyon megbízható és gyors is. Nekünk maximalizálnunk kell minden adandó lehetőséget, és mindig a lehető legjobbunkat kell nyújtanunk, de nem lesz sima menet. Már most várom a következő versenyhétvégét, mert igazán szeretnék visszatérni oda, ahol abbahagytuk” – zárta a gondolatait a Sky Sports kamerái előtt.
Mint utóbb kiderült, Antonelli 5 másodperces időbüntetést kapott a leintés után pályahatárok megsértése miatt. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után figyelmeztették a versenyzőt, valójában már a negyedik, büntetést érő esetnél járt. Antonelli mellett Franco Colapinto is büntetést kapott a futam után, erről IDE kattintva olvashatnak bővebben.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|28
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|41
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00