„Most kicsit üresnek érzem magam” – Antonelli megszorongatta volna Hamiltont

Véget ért Andrea Kimi Antonelli öt versenyt felölelő győzelmi sorozata, ráadásul a lehető legfájóbb módon: az olasz versenyző mindössze három körrel a leintés előtt, dobogós helyen haladva esett ki műszaki hiba miatt. Noha a Katalán Nagydíj hétvégéjén eleinte nem találta a ritmust, és csapattársa, George Russell a szabadedzéseken, valamint az időmérőn is gyorsabbnak bizonyult nála, a versenyen megfordulni látszott az erősorrend.

Antonelli vasárnap remek tempót diktált, különösen a futam középső szakaszában zárkózott fel látványosan Russellre, előzni azonban akkor még nem tudott. Erre csak a hajrában került sor: a 61. körben maga mögé utasította csapattársát, és bár az incidens során kissé megsérült az első szárnya, úgy tűnt, biztos kézzel őrzi a második helyet, hiszen azonnal elhúzott Russell előtt.

Nem sokkal később azonban váratlanul megadta magát a Mercedes, így az olasznak keserű véget ért a verseny. A kiesés következtében jelentősen csökkent az előnye az egyéni vb-összetettben: Lewis Hamilton 41, a második helyen végző Russell 50 pontra közelítette meg.

„Nagyon csalódott vagyok. Őszintén szólva most kicsit üresnek érzem magam, de ez van. Ilyen a versenyzés, jön és megy. Remek volt a tempó. Az első etap során kissé szenvedtem, de a második, valamint a harmadik etapban nagyon jó volt a tempóm, és már csak három kör volt hátra. Kár érte, már majdnem ott voltunk. De mint ahogyan mondtam: ilyen a versenyzés, senki sem tehet róla, és már várom a következő futamot.”

Antonelli úgy érzi, ha már a második etap során előz, akár teljesen máshogy alakulhatott volna a verseny. Az olasz már a futam közben is jelezte a rádión, hogy gyorsabb is tudna lenni, mint a csapattársa, amit alá is támasztott azzal, hogy azonnal elhúzott Russell előtt, miután megelőzte őt. „Szerintem mi voltunk a leggyorsabbak. Lewis rendkívül gyors volt, és a virtuális biztonsági autós szakasz után már lehetetlen volt elkapni. Azonban úgy érzem, ha sikerült volna az előzés már a második etap során, akkor másképp is alakulhatott volna a futam, mert a tempóm igazán jó volt, főleg az etap végén.”

„Szerintem nagyon közel lehettem volna Lewishoz a vsc-fázis idején, és talán össze is csaphattunk volna. De így alakult. Szombaton nem végeztem jó munkát. Most egy hét pihenés jön. Felkészülök Ausztriára, hogy a lehető legjobb formában térjek vissza.”

Antonelli 66 pontos előnye 41 pontra apadt Hamilton előtt, aki kulcsfontosságú pályán aratta a Ferrari idei első sikerét. „Először is szeretnék gratulálni Lewisnak, mert sok ideje üldözi már az első győzelmét a Ferrarival, és nagyon örülök neki, hogy sikerrel járt. A Ferrari és Lewis is hihetetlen formában van. Az autójuk nagyon megbízható és gyors is. Nekünk maximalizálnunk kell minden adandó lehetőséget, és mindig a lehető legjobbunkat kell nyújtanunk, de nem lesz sima menet. Már most várom a következő versenyhétvégét, mert igazán szeretnék visszatérni oda, ahol abbahagytuk” – zárta a gondolatait a Sky Sports kamerái előtt.

Mint utóbb kiderült, Antonelli 5 másodperces időbüntetést kapott a leintés után pályahatárok megsértése miatt. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) indoklása szerint egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után figyelmeztették a versenyzőt, valójában már a negyedik, büntetést érő esetnél járt. Antonelli mellett Franco Colapinto is büntetést kapott a futam után, erről IDE kattintva olvashatnak bővebben.