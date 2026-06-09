NB I: több játékost is igazolt az MTK, a Fraditól ketten távoztak– körkép

AZ ELMÚLT HÉTEN TÖRTÉNT

Az elmúlt egy hét hírei közé tartozott, hogy a védő Stefan Gartenmann és a kapus Gróf Dávid is távozott a Ferencvárostól, az ETO-tól a belga védő, Senna Miangué, Zalaegerszegről pedig Csóka Dániel. Az MTK szerződtette Debrecenből az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát, Paksról pedig Hinora Kristófot, a DVSC Diósgyőrből megszerezte a 20 éves Macsó Mátét, míg a Vasas Izraelből hazacsábította Koszta Márkot, a Honvéd pedig végleg megszerezte Szamosi Ádám játékjogát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)

Távozók: Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben), Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Martin Chlumecky (cseh, lejár a szerződése), Kovács Marcell (lejár a szerződése), Jasmin Mesanovic (bosnyák, lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Manner Balázs (Debreceni VSC, ETO FC, Újpest FC), Nagy Dominik (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Kerezsi Zalán (MTK Budapest), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)

Kiszemeltek: ?

Távozók: Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (szabadon igazolható), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

Az NB I-es téli átigazolási körkép itt olvasható.