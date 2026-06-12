NB II: sok távozó a DVTK-nál, a Vidinél, Csákváron és Kécskén, a Kecskemét már öt játékost szerződtetett – átigazolási körkép

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN TÖRTÉNT

Több klub bejelentett már távozókat az utóbbi időszakban. Az biztos, hogy az élvonalból kieső DVTK és Kazincbarcika megválik légiósoktól, sőt, a miskolciak a Lokinak értékesítették Macsó Máté játékjogát. Sok távozó van Fehérváron, Csákváron és a Tiszakécskénél is, míg a legtöbb új játékost (szám szerint ötöt) eddig a Kecskemét jelentette be. Az előző idényben Karcagon bizonyító Engedi Márk a Vasasban folytatja pályafutását.

Fontos, hogy táblázatainkban egyelőre nem jelöltük azokat a kölcsönjátékosokat, akik június 30-ig kölcsönszerződéssel rendelkeznek, de még nem tisztázott, hogy valóban visszatérnek-e klubjukhoz, vagy sem!

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: –

Távozott: Szabados István (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezett: –

Távozott: Farkas Balázs Kesző (ETO FC Győr – kölcsönből vissza, onnan ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: –

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Baracskai Roland (?), Fejős Áron (?), Haragos Viktor (Szeged-Csanád GA), Karacs Dániel (?), Ominger Bence (?), Simon András (?), Szakály Dénes (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: –

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen, skót – kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár – kölcsönből vissza), Anderson Esiti (nigériai, ?), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, ?), Lamin Colley (Puskás Akadémia FC – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: –

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Varga Bence (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: –

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: –

Távozott: Bányai Péter (Aqvital FC Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE, végleg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL

Érkezett: –

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Korozmán Kevin (visszavonult)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár)

Távozott: Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: –

Távozott: Nyári Patrik (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Balázs Benjámin (Kaposvár), Géringer Tamás (?), Prokop Rostislav (?), Takács Zsombor (?), Valencsik Dávid (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Babos Bence (DVTK – kölcsönből vissza), Derekas Zoltán (Kecskeméti TE)

Távozott: Dékei Márk (Újpest FC – kölcsönből vissza), Geiger Bálint (Újpest FC – kölcsönből vissza), Haraszti Zsolt (Paksi FC – kölcsönből vissza), Kovács Bence (?), Nagy Gergely (?), Somogyi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), Zimonyi Dávid (?)

Az NB I-es nyári átigazolási körkép itt olvasható!