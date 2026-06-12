Nemzeti Sportrádió

NB II: sok távozó a DVTK-nál, a Vidinél, Csákváron és Kécskén, a Kecskemét már öt játékost szerződtetett – átigazolási körkép

F. B., R. Z.F. B., R. Z.
2026.06.12. 13:57
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Macsó Máté a DVTK-tól a Lokihoz szerződött (Fotó: dvsc.hu)
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Ugyan a nyári átigazolási időszak hivatalosan június 15-én kezdődik (és szeptember 3-ig tart) a labdarúgó NB II-ben is, már történtek hivatalos bejelentések. A további változásokat jelen cikkünkben, amely folyamatosan elérhető lesz címlapunkról, egész nyáron nyomon követhetik.

 

 AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN TÖRTÉNT 

Több klub bejelentett már távozókat az utóbbi időszakban. Az biztos, hogy az élvonalból kieső DVTK és Kazincbarcika megválik légiósoktól, sőt, a miskolciak a Lokinak értékesítették Macsó Máté játékjogát. Sok távozó van Fehérváron, Csákváron és a Tiszakécskénél is, míg a legtöbb új játékost (szám szerint ötöt) eddig a Kecskemét jelentette be. Az előző idényben Karcagon bizonyító Engedi Márk a Vasasban folytatja pályafutását.

Fontos, hogy táblázatainkban egyelőre nem jelöltük azokat a kölcsönjátékosokat, akik június 30-ig kölcsönszerződéssel rendelkeznek, de még nem tisztázott, hogy valóban visszatérnek-e klubjukhoz, vagy sem!

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: 
Távozott: Szabados István (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL
Érkezett: 
Távozott: Farkas Balázs Kesző (ETO FC Győr – kölcsönből vissza, onnan ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL
Érkezett: 
Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Baracskai Roland (?), Fejős Áron (?), Haragos Viktor (Szeged-Csanád GA), Karacs Dániel (?), Ominger Bence (?), Simon András (?), Szakály Dénes (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL
Érkezett: 
Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen, skót – kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár – kölcsönből vissza), Anderson Esiti (nigériai, ?), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, ?), Lamin Colley (Puskás Akadémia FC – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL
Érkezett: 
Távozott:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL
Érkezett: 
Távozott: Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezett: 
Távozott: Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL
Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)
Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Varga Bence (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL
Érkezett: 
Távozott:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL
Érkezett: –
Távozott: Bányai Péter (Aqvital FC Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE, végleg)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL
Érkezett: 
Távozott:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: 
Távozott: Korozmán Kevin (visszavonult)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár)
Távozott: Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
Érkezett: 
Távozott: Nyári Patrik (Kecskeméti TE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL
Érkezett: 
Távozott: Balázs Benjámin (Kaposvár), Géringer Tamás (?), Prokop Rostislav (?), Takács Zsombor (?), Valencsik Dávid (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Babos Bence (DVTK – kölcsönből vissza), Derekas Zoltán (Kecskeméti TE)
Távozott: Dékei Márk (Újpest FC – kölcsönből vissza), Geiger Bálint (Újpest FC – kölcsönből vissza), Haraszti Zsolt (Paksi FC – kölcsönből vissza), Kovács Bence (?), Nagy Gergely (?), Somogyi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsönből vissza), Zimonyi Dávid (?)

Az NB I-es nyári átigazolási körkép itt olvasható!

 

NB II labdarúgó NB II NB II átigazolás magyar átigazolás
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