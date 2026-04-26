NB II: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 2–0 (1–0) – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Katona Balázs (Mohos Milán, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Milovanovic – Szolgai, Nyári – Samson, Tollár, Czérna – Mascoe. Sportigazgató: Márton Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Pekár, 37.) – Blyzniuk (Duló, a szünetben), Csernik – Katona M., Törőcsik (Bacsa, a szünetben), Dénes – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Mascoe (32.), Czérna (62.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az utolsó helyen álló, tíz forduló óta nyerni képtelen Szentlőrinc a bennmaradását hétfőn, a Vasas otthonában aratott győzelmével bebiztosító BVSC-Zugló ellen.