NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KARCAGI SC 0–0 – ÉLŐ

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 680 néző

Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Viczián, Kelemen D., Mikló (Kóródi, 73.) – Major G. (Hodonicki, 61.), Pusztai A. (Pintér B., a szünetben), Papp Á., Hursán, Pusztai A., Balla (Avramucz, 73.) – Nagy R. (Sármány, 61.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

KARCAG: Fedinsinec – Győri Á., Fazekas L., Mona, László D. – Kovalovszki (Pap Zs., 61.), Szűcs K., Girsik Á. (Györgye, 84.), Sain (Egri, 84.), – Fekete O., Kaye (Hidi, 84.). Vezetőedző: Varga Attila.

Kiállítva: László D. (második sárga lap után) a 91. percben.

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a gyenge tavaszt futó Karcaggal szemben.