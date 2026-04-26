NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KARCAGI SC 0–0 – ÉLŐ
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 680 néző
Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Viczián, Kelemen D., Mikló (Kóródi, 73.) – Major G. (Hodonicki, 61.), Pusztai A. (Pintér B., a szünetben), Papp Á., Hursán, Pusztai A., Balla (Avramucz, 73.) – Nagy R. (Sármány, 61.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
KARCAG: Fedinsinec – Győri Á., Fazekas L., Mona, László D. – Kovalovszki (Pap Zs., 61.), Szűcs K., Girsik Á. (Györgye, 84.), Sain (Egri, 84.), – Fekete O., Kaye (Hidi, 84.). Vezetőedző: Varga Attila.
Kiállítva: László D. (második sárga lap után) a 91. percben.
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a gyenge tavaszt futó Karcaggal szemben.