NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC

GAJDÁCS PÁL
2026.04.26. 18:50
A békéscsabaiaknak nagy szüksége lesz a fehér mezes Mikló Roland munkabírására. (Fotó: Kovács Dusán/Szentlőrinc)
Békéscsaba NB II Karcag élő közvetítés
A labdarúgó NB II 27. fordulójában a 14. helyezett Békéscsaba a kilencedik Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KARCAGI SC 0–0 – ÉLŐ
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 680 néző
Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Topálszki Szabin)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Viczián, Kelemen D., Mikló (Kóródi, 73.) – Major G. (Hodonicki, 61.), Pusztai A. (Pintér B., a szünetben), Papp Á., Hursán, Pusztai A., Balla (Avramucz, 73.) – Nagy R. (Sármány, 61.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
KARCAG: Fedinsinec – Győri Á., Fazekas L., Mona, László D. – Kovalovszki (Pap Zs., 61.), Szűcs K., Girsik Á. (Györgye, 84.), Sain (Egri, 84.), – Fekete O., Kaye (Hidi, 84.). Vezetőedző: Varga Attila.
Kiállítva: László D. (második sárga lap után) a 91. percben.

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba a gyenge tavaszt futó Karcaggal szemben.

 

Békéscsaba NB II Karcag élő közvetítés
