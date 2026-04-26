NB II: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 – ÉLŐ

Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző.. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Beke, Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

TLC: Kiss Á. – Szekér, Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi, Géringer, Horváth E., Pataki – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.) ill. Gyenes (11.)





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Kecskeméti TE a négyes veretlenségi sorozata után a múlt héten a Csákvár ellen hazai pályán alulmaradó Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek nyernek, már biztosan nem eshetnek ki.

