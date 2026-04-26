NB II: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC

NYITRAY ANDRÁS
2026.04.26. 16:35
Kecskemét-Tiszakécske (Fotó: Reti Attila/KTE)
NB II KTE Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét NB II 27. forduló
A labdarúgó NB II 27. fordulójában a harmadik Kecskeméti TE a 10. Tiszakécskei LC fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 3–1 – ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző.. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint) 
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Beke, Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
TLC: Kiss Á. – Szekér, Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi, Géringer, Horváth E., Pataki – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba 
Gólszerző: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.) ill. Gyenes (11.) 


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Kecskeméti TE a négyes veretlenségi sorozata után a múlt héten a Csákvár ellen hazai pályán alulmaradó Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek nyernek, már biztosan nem eshetnek ki.

Kecskemét-Tiszakécske (Fotó: Reti Attila/KTE)
Legfrissebb hírek

NB II: Mezőkövesd Zsóry–FC Ajka

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: egyenlített az Ajka, előnyben a KTE és a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Budafoki MTE–Szeged-Csanád GA

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Videoton FC Fehérvár–Vasas

Labdarúgó NB II
1 órája

A Videoton a visszavágásért, a Vasas az élvonalért játszik az NB II vasárnapi rangadóján

Labdarúgó NB II
7 órája

A ZTE látványos futballja nem vezetett eredményre, harmadszor is kikapott az idényben a Nyíregyházától

Labdarúgó NB I
20 órája
Ezek is érdekelhetik