Vasas: játékoscsere a KTE-vel, Kovács Patrik is érkezhet – NS-infó

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vasas szerződtetné a legutóbbi NB II-es idény gólkirályát, Pálinkás Gergőt Kecskemétről, akiért cserébe az angyalföldiek csatára, Németh Barnabás kerülhet a KTE-hez. Úgy tudjuk, minden érintett megállapodásra jutott, így hamarosan bejelenthetik a játékoscserét.

A Vasas emellett egy másik csatárt is igazolhat a másodosztályból, a fehérváriak 18 éves játékosa, Kovács Patrik a fiatalajánlás miatt is fontos lehet a fővárosiak számára.

Információink szerint Kovácsnak több NB I-es kérője van, de közel áll a Vasassal a megállapodáshoz. Nem lesz ismeretlen számára a közeg, 2024-ben ugyanis éppen az angyalföldiek korosztályos csapatától igazolt Fehérvárra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)