Nemzeti Sportrádió

Vasas: játékoscsere a KTE-vel, Kovács Patrik is érkezhet – NS-infó

2026.06.10. 18:44
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Pálinkás Gergő Németh Barnabásért cserébe kerülhet a Vasashoz (Fotó: Török Attila)
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Vasas Kovács Patrik Németh Barnabás Kecskemét Pálinkás Gergő
A Nemzeti Sport információi szerint az NB I-be feljutó Vasas labdarúgócsapata közel áll a megállapodáshoz a Kecskeméttel Pálinkás Gergő és Németh Barnabás cseréje ügyében.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vasas szerződtetné a legutóbbi NB II-es idény gólkirályát, Pálinkás Gergőt Kecskemétről, akiért cserébe az angyalföldiek csatára, Németh Barnabás kerülhet a KTE-hez. Úgy tudjuk, minden érintett megállapodásra jutott, így hamarosan bejelenthetik a játékoscserét.

A Vasas emellett egy másik csatárt is igazolhat a másodosztályból, a fehérváriak 18 éves játékosa, Kovács Patrik a fiatalajánlás miatt is fontos lehet a fővárosiak számára.

Információink szerint Kovácsnak több NB I-es kérője van, de közel áll a Vasassal a megállapodáshoz. Nem lesz ismeretlen számára a közeg, 2024-ben ugyanis éppen az angyalföldiek korosztályos csapatától igazolt Fehérvárra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

 

Vasas Kovács Patrik Németh Barnabás Kecskemét Pálinkás Gergő
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