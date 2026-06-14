A távolugró Pap Kristóf harmadik, Bánhidi-Farkas Petra ötödik Svédországban

A birminghami Európa-bajnokságra már kijutott két magyar sportoló közül Pap – aki másfél hete 811 centiméterre javította egyéni csúcsát – kiegyensúlyozottan teljesített ezúttal, minden érvényes kísérlete 750 centiméter feletti volt, vasárnapi legjobbját, 779-et pedig a negyedikre ugrotta.

A nőknél a saját rekordját május 31-én 687 centiméterre javító Bánhidi-Farkas az utolsó, hatodik sorozatban ugrott a legjobban, s végül 646 centiméterrel szerezte meg az ötödik helyet.