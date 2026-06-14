Nemzeti Sportrádió

A távolugró Pap Kristóf harmadik, Bánhidi-Farkas Petra ötödik Svédországban

2026.06.14. 21:13
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Fotó: Török Attila (archív)
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Pap Kristóf Bánhidi-Farkas Petra atlétika
Pap Kristóf férfi távolugrásban a harmadik, míg Bánhidi-Farkas Petra női távolugrásban az ötödik helyen végzett vasárnap, a svédországi Sollentunában rendezett bronz kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen.

A birminghami Európa-bajnokságra már kijutott két magyar sportoló közül Pap – aki másfél hete 811 centiméterre javította egyéni csúcsát – kiegyensúlyozottan teljesített ezúttal, minden érvényes kísérlete 750 centiméter feletti volt, vasárnapi legjobbját, 779-et pedig a negyedikre ugrotta.

A nőknél a saját rekordját május 31-én 687 centiméterre javító Bánhidi-Farkas az utolsó, hatodik sorozatban ugrott a legjobban, s végül 646 centiméterrel szerezte meg az ötödik helyet.

 

Pap Kristóf Bánhidi-Farkas Petra atlétika
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