Nemzeti Sportrádió

A DVSC-től szerződtetett U-válogatott játékost a Vasas

2026.06.11. 12:25
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Vasas_Futball_ClubNagy Miklós bejelentette Engedi Márk szerződtetését (Fotó: vasasfc.hu)
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Engedi Márk NB I Vasas magyar átigazolás Debrecen
Az NB I-be tavasszal visszajutott Vasas FC bejelentette, hogy szerződtette a DVSC 19 éves kapusát, Engedi Márkot.

 

 

Engedi Márk 2006. szeptember 7-én született Makón – mutatja be új játékosát a honlapján a Vasas FC. – Legfontosabb utánpótláséveit a DVSC akadémiáján töltötte, ahol 2023 nyarán teljesítményének köszönhetően profi szerződést kapott.” 

Engedi a most befejeződött idényben Karcagon védett kölcsönben az NB II-ben 18 meccsen, tavaly pedig Tiszakécskén. Korábban az U18-as válogatottban is. 

 „Márk debreceni kölcsönjátékosként az előző idényben a Karcag csapatában nyújtott jó teljesítményével hívta fel magára szakmai stábunk figyelmét. Tehetsége mellett 19 éves kora ellenére már rendelkezik némi felnőtt rutinnal, emellett megfelel a fiatalszabálynak, tovább bővítve a stáb lehetőségeit ebben a csapatrészben is. A DVSC-vel idén nyáron lejár a szerződése, így szabadon igazolható játékosként hároméves szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta az új szerzeményről Nagy Miklós sportigazgató a vasasfc.hu-nak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

 

Engedi Márk NB I Vasas magyar átigazolás Debrecen
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