A DVSC-től szerződtetett U-válogatott játékost a Vasas

„Engedi Márk 2006. szeptember 7-én született Makón – mutatja be új játékosát a honlapján a Vasas FC. – Legfontosabb utánpótláséveit a DVSC akadémiáján töltötte, ahol 2023 nyarán teljesítményének köszönhetően profi szerződést kapott.”

Engedi a most befejeződött idényben Karcagon védett kölcsönben az NB II-ben 18 meccsen, tavaly pedig Tiszakécskén. Korábban az U18-as válogatottban is.

„Márk debreceni kölcsönjátékosként az előző idényben a Karcag csapatában nyújtott jó teljesítményével hívta fel magára szakmai stábunk figyelmét. Tehetsége mellett 19 éves kora ellenére már rendelkezik némi felnőtt rutinnal, emellett megfelel a fiatalszabálynak, tovább bővítve a stáb lehetőségeit ebben a csapatrészben is. A DVSC-vel idén nyáron lejár a szerződése, így szabadon igazolható játékosként hároméves szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta az új szerzeményről Nagy Miklós sportigazgató a vasasfc.hu-nak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)