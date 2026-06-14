„Nem ilyen versenyt akartam” – Russell szerint rossz volt a stratégia, és aggódik a Ferrari formája miatt

„Először is szeretnék gratulálni Hamiltonnak, mert tudom, mennyire keményen dolgozik. Sok évet töltöttünk együtt a Mercedesnél, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy visszatért az a Lewis, akire emlékszem abból az időből, amikor gyerekként néztem a Formula–1-et” – beszélt elismerően a korábbi csapattársáról.

„Nehéz nap volt, de jó visszatérni a dobogóra, és egy viszonylag tiszta versenyt futni. A Ferrari igazán lenyűgöző volt, és nekünk tovább kell nyomnunk. Pénteken és szombaton nagyon erős és stabil napom volt, a vasárnap viszont valamivel nehezebben alakult. Minden jól indult, az első etapban jól éreztem magam, az utolsó kettő azonban már nehezebb volt. De ahogy mondtam, jó újra itt állni.”

Russellt meglepte a Ferrari spanyolországi teljesítménye. „Már szombaton is igazán megleptek minket, és Lewis elképesztő tempót diktált a futamon is. Szóval, igen, úgy tűnik, közelednek. Jó, hogy sikerült néhány pontot szereznem, de nem ilyen versenyt szerettem volna futni. Jelenleg Lewis is előttem van a bajnokságban, és úgy fest, nagyon jól sikerültek a fejlesztéseik.”

A Mercedes brit pilótája úgy érzi, nem a megfelelő taktikát követték. „Lewis valószínűleg amúgy is visszakapaszkodott volna, de a virtuális biztonsági autós szakasz nélkül mögénk jött volna vissza, és akkor ki tudja, mi történt volna. Az etapok végén küzdöttem, meg kell vizsgálnom, mi volt ennek az oka. Az első etap során nagyon kényelmesen éreztem magam a közepes gumin. Úgy érzem, túl korán álltunk ki. Lewis három kiállásos stratégián volt, és szerintem nekünk is ki kellett volna tartanunk a saját taktikánk mellett.”

„Ezt át szeretném beszélni a csapattal, mert eléggé óvtam a gumikat, és így is növeltem az előnyömet Lewisszal szemben. Azt hittem, mi is átálltunk három cserére, és amikor szóltak, hogy maradunk a kettőnél, az igazi kihívást jelentett. Szerintem a stílusomhoz jobban illett volna a három kiállás, mert az etapok végén eléggé szenvedtem. Azonban igyekszem a pozitívumokra összpontosítani. Zökkenőmentesen alakult a pénteki és a szombati nap is, és végül 18 pontot szereztem, ami pontosan 18 ponttal több, mint amennyit az előző két futam alatt gyűjtöttem.”