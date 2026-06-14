Nemzeti Sportrádió

„Nem ilyen versenyt akartam” – Russell szerint rossz volt a stratégia, és aggódik a Ferrari formája miatt

H. L.H. L.
2026.06.14. 22:06
Russellt nyugtalanítja a Ferrari előretörése (Fotó: AFP)
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F1 Katalán Nagydíj George Russell Formula–1 Mercedes
A Mercedes brit versenyzője, George Russell másodikként zárt a Formula–1-es Katalán Nagydíj versenyén, és csapattársa, Andrea Kimi Antonelli kiesése révén 50 pontra csökkentette hátrányát az egyéni vb-összetettben. A pilóta örült, hogy visszatért a dobogóra, de szerinte rossz stratégiát követtek, és a Ferrari előretörése is aggasztja.

George Russell a kanadai és a monacói nullázás után felszívta magát, tiszta lappal kezdett,  és a Circuit de Barcelona-Catalunyán már az első szabadedzésen az élre állt, majd végig a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli végzett. A brit megszerezte a pole pozíciót, és sikerült a rajtnál is megtartania a vezetést, ám az első virtuális biztonsági autós szakasz alatt végleg elvesztette azt, hiszen a más stratégiát követő Lewis Hamilton előtte tért vissza a pályára.

A mercedeses ráadásul egy ponton a második helyet is elveszítette, a futamon szinte végig erősebb tempót diktáló Antonelli megelőzte őt a pályán, ám az olasz alatt három körrel a vége előtt megadta magát az autó, így Russell visszakapta a pozíciót. A brit így a márkatárs kiesése révén 68-ról 50 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, igaz, hátránya 9 pontra nőtt a Ferrarival először nyerő Hamilthoz képest.

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Az utólag 5 másodperces időbüntetést kapó olasz úgy érzi, ha előbb előzi meg Russellt, más irányt vehetett volna a futam.

 

„Először is szeretnék gratulálni Hamiltonnak, mert tudom, mennyire keményen dolgozik. Sok évet töltöttünk együtt a Mercedesnél, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy visszatért az a Lewis, akire emlékszem abból az időből, amikor gyerekként néztem a Formula–1-et” – beszélt elismerően a korábbi csapattársáról.

„Nehéz nap volt, de jó visszatérni a dobogóra, és egy viszonylag tiszta versenyt futni. A Ferrari igazán lenyűgöző volt, és nekünk tovább kell nyomnunk. Pénteken és szombaton nagyon erős és stabil napom volt, a vasárnap viszont valamivel nehezebben alakult. Minden jól indult, az első etapban jól éreztem magam, az utolsó kettő azonban már nehezebb volt. De ahogy mondtam, jó újra itt állni.”

Russellt meglepte a Ferrari spanyolországi teljesítménye. „Már szombaton is igazán megleptek minket, és Lewis elképesztő tempót diktált a futamon is. Szóval, igen, úgy tűnik, közelednek. Jó, hogy sikerült néhány pontot szereznem, de nem ilyen versenyt szerettem volna futni. Jelenleg Lewis is előttem van a bajnokságban, és úgy fest, nagyon jól sikerültek a fejlesztéseik.”

A Mercedes brit pilótája úgy érzi, nem a megfelelő taktikát követték. „Lewis valószínűleg amúgy is visszakapaszkodott volna, de a virtuális biztonsági autós szakasz nélkül mögénk jött volna vissza, és akkor ki tudja, mi történt volna. Az etapok végén küzdöttem, meg kell vizsgálnom, mi volt ennek az oka. Az első etap során nagyon kényelmesen éreztem magam a közepes gumin. Úgy érzem, túl korán álltunk ki. Lewis három kiállásos stratégián volt, és szerintem nekünk is ki kellett volna tartanunk a saját taktikánk mellett.”

„Ezt át szeretném beszélni a csapattal, mert eléggé óvtam a gumikat, és így is növeltem az előnyömet Lewisszal szemben. Azt hittem, mi is átálltunk három cserére, és amikor szóltak, hogy maradunk a kettőnél, az igazi kihívást jelentett. Szerintem a stílusomhoz jobban illett volna a három kiállás, mert az etapok végén eléggé szenvedtem. Azonban igyekszem a pozitívumokra összpontosítani. Zökkenőmentesen alakult a pénteki és a szombati nap is, és végül 18 pontot szereztem, ami pontosan 18 ponttal több, mint amennyit az előző két futam alatt gyűjtöttem.”

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„Nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnom ahhoz, hogy újra itt állhassak, és szerintem ennek az egésznek az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni.”

Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag két büntetést is kiosztott a Formula–1-es Katalán Nagydíj versenye után. Ugyan a kieső Andrea Kimi Antonelli helyezésére nem volt hatással a szankció, Franco Colapinto viszont két pozíciót is vesztett.

 

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari- 
2.George RussellbritMercedes19.561 mp h. 
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes23.719 mp h. 
4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford40.497 mp h. 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes58.661 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
15.Charles LeclercmonacóiFerrari4 kör h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes5 kör h. 
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari6 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes55feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda37feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi29feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda5feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton1410115
3. George Russell138106
4. Charles Leclerc2875
5. Lando Norris2773
6. Oscar Piastri2658
7. Max Verstappen1755
8. Pierre Gasly1741
9. Isack Hadjar434
10. Liam Lawson628
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad413
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes262
2. Ferrari190
3. McLaren-Mercedes131
4. Red Bull-Ford89
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford41
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00


 

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