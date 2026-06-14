„Nem ilyen versenyt akartam” – Russell szerint rossz volt a stratégia, és aggódik a Ferrari formája miatt
George Russell a kanadai és a monacói nullázás után felszívta magát, tiszta lappal kezdett, és a Circuit de Barcelona-Catalunyán már az első szabadedzésen az élre állt, majd végig a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli végzett. A brit megszerezte a pole pozíciót, és sikerült a rajtnál is megtartania a vezetést, ám az első virtuális biztonsági autós szakasz alatt végleg elvesztette azt, hiszen a más stratégiát követő Lewis Hamilton előtte tért vissza a pályára.
A mercedeses ráadásul egy ponton a második helyet is elveszítette, a futamon szinte végig erősebb tempót diktáló Antonelli megelőzte őt a pályán, ám az olasz alatt három körrel a vége előtt megadta magát az autó, így Russell visszakapta a pozíciót. A brit így a márkatárs kiesése révén 68-ról 50 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, igaz, hátránya 9 pontra nőtt a Ferrarival először nyerő Hamilthoz képest.
„Először is szeretnék gratulálni Hamiltonnak, mert tudom, mennyire keményen dolgozik. Sok évet töltöttünk együtt a Mercedesnél, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy visszatért az a Lewis, akire emlékszem abból az időből, amikor gyerekként néztem a Formula–1-et” – beszélt elismerően a korábbi csapattársáról.
„Nehéz nap volt, de jó visszatérni a dobogóra, és egy viszonylag tiszta versenyt futni. A Ferrari igazán lenyűgöző volt, és nekünk tovább kell nyomnunk. Pénteken és szombaton nagyon erős és stabil napom volt, a vasárnap viszont valamivel nehezebben alakult. Minden jól indult, az első etapban jól éreztem magam, az utolsó kettő azonban már nehezebb volt. De ahogy mondtam, jó újra itt állni.”
Russellt meglepte a Ferrari spanyolországi teljesítménye. „Már szombaton is igazán megleptek minket, és Lewis elképesztő tempót diktált a futamon is. Szóval, igen, úgy tűnik, közelednek. Jó, hogy sikerült néhány pontot szereznem, de nem ilyen versenyt szerettem volna futni. Jelenleg Lewis is előttem van a bajnokságban, és úgy fest, nagyon jól sikerültek a fejlesztéseik.”
A Mercedes brit pilótája úgy érzi, nem a megfelelő taktikát követték. „Lewis valószínűleg amúgy is visszakapaszkodott volna, de a virtuális biztonsági autós szakasz nélkül mögénk jött volna vissza, és akkor ki tudja, mi történt volna. Az etapok végén küzdöttem, meg kell vizsgálnom, mi volt ennek az oka. Az első etap során nagyon kényelmesen éreztem magam a közepes gumin. Úgy érzem, túl korán álltunk ki. Lewis három kiállásos stratégián volt, és szerintem nekünk is ki kellett volna tartanunk a saját taktikánk mellett.”
„Ezt át szeretném beszélni a csapattal, mert eléggé óvtam a gumikat, és így is növeltem az előnyömet Lewisszal szemben. Azt hittem, mi is átálltunk három cserére, és amikor szóltak, hogy maradunk a kettőnél, az igazi kihívást jelentett. Szerintem a stílusomhoz jobban illett volna a három kiállás, mert az etapok végén eléggé szenvedtem. Azonban igyekszem a pozitívumokra összpontosítani. Zökkenőmentesen alakult a pénteki és a szombati nap is, és végül 18 pontot szereztem, ami pontosan 18 ponttal több, mint amennyit az előző két futam alatt gyűjtöttem.”
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|28
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|41
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00