Statisztikák: a németeknél senki sem szerzett többször hét gólt vb-n; a kapitányi korrekord már harmadjára dőlt meg
Főszerepben a BVB! A négyszeres vb-győztes német válogatott vb-történetében először fordult elő, hogy két Borussia Dortmund-játékos is betalált egy meccsen: Nico Schlotterbeck és Felix Nmecha.
Deniz Undav! A Stuttgart támadója az első 2014 és James Rodríguez (Kolumbia) óta, aki csereként beállva gólt és legalább két gólpasszt szerzett egy vb-meccsen. Továbbá a 21. században mindössze négyszer szerzett egy vb-meccsen legalább hét gólt válogatott, ebből három gólzuhatag a németek nevéhez fűződik: 8–0 Szaúd-Arábia ellen (2002), 7–1 Brazília ellen (2014), 7–1 Curacao ellen (2026). A negyedik hetes Angliáé Panama ellen: 7–0 (2018).
Négy darab hetes! Németország immár négy alkalommal szerzett legalább hét gólt világbajnoki mérkőzésen – ezelőtt legutóbb a 2014-es elődöntőben Brazília ellen –, ezzel rekorder.
Szorosodik a verseny! Európa (33) és Afrika (12) után a CONCACAF-zóna a harmadik földrész Curacao révén is feliratkozva a vonatkozó listára, amely eljut legalább 11 vb-gólszerző országig.
Korrekordok: Manuel Neuer (40 éves) a hetedik legidősebb, vb-n szereplő játékos lett, Dick Advocaat (78) pedig a legidősebb, vb-n szereplő szövetségi kapitány – utóbbi rekord csak ezen a tornán harmadik alkalommal dől meg...
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)