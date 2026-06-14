Statisztikák: a németeknél senki sem szerzett többször hét gólt vb-n; a kapitányi korrekord már harmadjára dőlt meg

Főszerepben a BVB! A négyszeres vb-győztes német válogatott vb-történetében először fordult elő, hogy két Borussia Dortmund-játékos is betalált egy meccsen: Nico Schlotterbeck és Felix Nmecha.

2 - Erstmals trafen mit Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha zwei Borussia-Dortmund-Spieler in einem WM-Spiel für Deutschland. @BVB



Schwarz-Rot-Gelb. pic.twitter.com/kyoQr1kYg8 — OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2026

Deniz Undav! A Stuttgart támadója az első 2014 és James Rodríguez (Kolumbia) óta, aki csereként beállva gólt és legalább két gólpasszt szerzett egy vb-meccsen. Továbbá a 21. században mindössze négyszer szerzett egy vb-meccsen legalább hét gólt válogatott, ebből három gólzuhatag a németek nevéhez fűződik: 8–0 Szaúd-Arábia ellen (2002), 7–1 Brazília ellen (2014), 7–1 Curacao ellen (2026). A negyedik hetes Angliáé Panama ellen: 7–0 (2018).

1 & 2 – Nach James Rodriguez 2014 gegen Japan ist Deniz Undav der zweite Spieler seit det. Datenerfassung (1966), der als Joker in einem WM-Spiel ein Tor erzielte und zwei vorbereitete.



Empfehlung. pic.twitter.com/vKJWHY6yEA — OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2026

7 - Only five FIFA World Cup matches this century have seen a team score 7+ goals, while three of those five have been by 🇩🇪 Germany:



8-0 v Saudi Arabia (2002)

7-1 v Brazil (2014)

7-1 v Curaçao (2026)



Ruthless. pic.twitter.com/PGDJBl73Bg — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Négy darab hetes! Németország immár négy alkalommal szerzett legalább hét gólt világbajnoki mérkőzésen – ezelőtt legutóbb a 2014-es elődöntőben Brazília ellen –, ezzel rekorder.

7 - Alemania 🇩🇪 ha marcado siete o más goles en cuatro ocasiones en la @fifaworldcup_es, más veces que cualquier otra selección en la competición.



Rodillo. pic.twitter.com/14bUxz9a9J — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2026

Szorosodik a verseny! Európa (33) és Afrika (12) után a CONCACAF-zóna a harmadik földrész Curacao révén is feliratkozva a vonatkozó listára, amely eljut legalább 11 vb-gólszerző országig.