Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a spanyolországi futam közben kiosztotta az utolsó figyelmeztetést a pályahatárokat többször is átlépő Andrea Kimi Antonellinek, ám mint a leintés után kiderült, egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után fekete-fehér zászlót adtak a pilótának, valójában már a negyedik, büntetést érő esetnél járt. A Mercedes-versenyző utólag öt másodperces időbüntetést kapott, ám ez nem volt hatással a versenyére, hiszen három körrel a vége előtt műszaki gond miatt kiesett.

Vizsgálat indult a nyolcadikként célba érő Franco Colapinto ellen is, akinek sárga zászlós szabálysértés gyanúja miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél. Az argentint vétkesnek találták, és 10 másodperces időbüntetést, illetve egy büntetőpontot osztottak ki neki, mert nem csökkentette kellőképpen a sebességét az egyik sárga zászlós jelzés alatt. Az Alpine-pilóta két pozíciót is elvesztett, és a tizedik helyre sorolták vissza. A nyolcadik pozíciót Liam Lawson örökölte meg, míg a kilencedikre Arvid Lindblad lépett előre, vagyis mindkét Racing Bull-pilóta előrébb lépett egy-egy helyet.

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari - 2. George Russell brit Mercedes 19.561 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 23.719 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 40.497 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 58.661 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1 kör h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 2 kör h. 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 2 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 3 kör h. 15. Charles Leclerc monacói Ferrari 4 kör h. 16. Kimi Antonelli olasz Mercedes 5 kör h. 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 6 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 55 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 37 feladta Nico Hülkenberg német Audi 29 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 5 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton 1 4 10 115 3. George Russell 1 3 8 106 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Lando Norris – 2 7 73 6. Oscar Piastri – 2 6 58 7. Max Verstappen – 1 7 55 8. Pierre Gasly – 1 7 41 9. Isack Hadjar – – 4 34 10. Liam Lawson – – 6 28 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 4 16 13. Arvid Lindblad – – 4 13 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 262 2. Ferrari 190 3. McLaren-Mercedes 131 4. Red Bull-Ford 89 5. Alpine-Mercedes 57 6. Racing Bulls-Ford 41 7. Haas-Ferrari 21 8. Williams-Mercedes 11 9. Audi 2 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0



