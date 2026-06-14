Antonelli és Colapinto is büntetést kapott a futam után – változott a Katalán Nagydíj végeredménye
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a spanyolországi futam közben kiosztotta az utolsó figyelmeztetést a pályahatárokat többször is átlépő Andrea Kimi Antonellinek, ám mint a leintés után kiderült, egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után fekete-fehér zászlót adtak a pilótának, valójában már a negyedik, büntetést érő esetnél járt. A Mercedes-versenyző utólag öt másodperces időbüntetést kapott, ám ez nem volt hatással a versenyére, hiszen három körrel a vége előtt műszaki gond miatt kiesett.
Vizsgálat indult a nyolcadikként célba érő Franco Colapinto ellen is, akinek sárga zászlós szabálysértés gyanúja miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél. Az argentint vétkesnek találták, és 10 másodperces időbüntetést, illetve egy büntetőpontot osztottak ki neki, mert nem csökkentette kellőképpen a sebességét az egyik sárga zászlós jelzés alatt. Az Alpine-pilóta két pozíciót is elvesztett, és a tizedik helyre sorolták vissza. A nyolcadik pozíciót Liam Lawson örökölte meg, míg a kilencedikre Arvid Lindblad lépett előre, vagyis mindkét Racing Bull-pilóta előrébb lépett egy-egy helyet.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|28
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|41
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00