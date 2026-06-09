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Ogonovszky Eszter hazatér, és a Vasasnál folytatja

H. Á.H. Á.
2026.06.09. 19:14
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Ogonovszky a Vasasnál folytatja (Fotó: Super Amara Bera Bera)
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Ogonovszky Eszter kézilabda Vasas Sugár Tímea
Az új idényre két átlövő, egy balszélső és egy kapus érkezik játékosfronton a női NB I-ben szereplő Vasas kézilabdacsapatához, amelynek a szakmai stábja a játékosként Európa-bajnok Sugár Tímeával bővül.

A Vasas a 10. helyen zárta a bajnokságot, s az idény végeztével beindult a játékosmozgás a csapatnál. Korábban már kiderült, Mészáros Virágtól és Oláh Kyrától elköszönt az angyalföldi csapat, amely hivatalos honlapján kedden délután négy játékos érkezése mellett az új kapusedzőjét is bejelentette.

A klub honlapja szerint az új idényben a klub játékosa lesz a Spanyolországból hazatérő átlövő Ogonovszky Eszter, aki 2023 óta előbb cseh, majd spanyol bajnok lett, a Super Amara Bera Bera csapatától érkezik. Ketten érkeznek Budaörsről: a 31 éves, szintén átlövő Schneider Éva és a 19 éves ifjúsági világbajnoki bronzérmes Bede Fanni is, a negyedik új érkező pedig a NEKA korábbi kapusa, a 24 éves Csapó Kincső.

Fontos változás, hogy a klubnál megtalálták a távozott kapusedző, Bakos István utódját, mégpedig a játékosként világbajnoki ezüst- és bronzérmes, valamint Európa-bajnok korábbi válogatott kapus Sugár Tímea személyében.

 

Ogonovszky Eszter kézilabda Vasas Sugár Tímea
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