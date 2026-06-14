Izgalmas mérkőzésen győzte le a női röplabda-válogatott Horvátországot

A lendület megmaradt a második játékrész elején is, azonban elbizonytalanodott a nyitásfogadás és a horvátok átvették a vezetést. Pampuch Gréta állt be, s a fogadás ugyan javult, de ekkor meg a blokkal gyűlt meg a bajunk és villámgyorsan öt pont lett a különbség. Ezt azonban még időben sikerült ledolgozni, így a végjáték 20:20-ról indult. Időkérés után azonban megint a horvátok percei következtek, akik három szettlabdához jutottak és a másodikat némi szerencsével ki is használták.

Ráadásul most ők maradtak lendületben a harmadik szett elején, de a játszma közepére sikerült ledolgozni a négy pontos hátrányt. 17:17 után vezetett először a magyar csapat, de csak egy-egy ponttal. 20:20 után – a legjobbkor – jött egy hármas magyar sorozat, majd Pampuch ászával sikerült is pontot tenni a játszma végére.

A negyedik játszma is hullámzó játékot hozott, a végjátékban kétpontos hátrányból fordítottak és jutottak két szettlabdához a vendégek, de mindkettőt sikerült hárítani, sőt, két remek blokkal végül a mérkőzést is megnyerni. Így tovább élnek a mieink esélyei az elődöntőbe kerülésre.

RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

NŐK, 4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 3–1 (22, –22, 21, 30, 12)

Kecskemét, 800 néző. V: Kovacs (szerb), Tillmann

MAGYARORSZÁG: BOZÓKI-SZEDMÁK 19, Kump 6, NÉMETH A. 17, KISS L. 17, Csereklye 3, PETRENKÓ 7. Csere: Kertész (liberók), Pampuch 1, Kiss N. 1, Zsombók E. 3, Horváth L., Németh L., Zsombók A. 5. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

HORVÁTORSZÁG: Strunjak 11, Jaksetic 3, BURILOVIC 23, BUTIGAN 12, Bosnjak 10, Becic 8. Csere: Stosic, Volaric (liberó), Istuk, Mlinar 1. Szövetségi kapitány: Igor Arbutina

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 2:2, 3:5, 6:10, 12:12, 16:14, 16:16, 19:16, 19:18, 21:18, 22:22, 24:22. 2. játszma: 2:0, 2:2, 5:3, 7:4, 8:9, 10:15, 15:17, 17:18, 17:20, 20:20, 21:24. 3. játszma: 1:2, 3:3, 4:6, 5:8, 7:8, 7:11, 13:13, 18:17, 20:20, 24:21. 4. játszma: 5:2, 9:5, 9:11, 11:11, 12:15, 17:17, 21:19, 22:22, 22:24

FÉRFIAK, 4. FORDULÓ

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 3–0 (16, 21, 21)

Kriens, 300 néző. V: Kellenberger (német), Kramar-Sandl (horvát)

SVÁJC: Egger 3, KOLB 9, HAUCK 12, Weisigk 6, MIGGE 19, Lengweiler 5. Csere: Fischer (liberó), Jukic-Sunaric Schalch. Szövetségi kapitány: Juan Manuel Serramalera

MAGYARORSZÁG: Horváth K. 11, Cziczlavicz 3, PESTI 17, Kecskeméti, Boldizsár 7, Mikuláss Koch 3. Csere: Takács M., Kiss M. (liberók), Péter B. 3, Varga P. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:3, 7:5, 8:7, 14:9, 16:12, 22:13, 24:15. 2. játszma: 1:2, 7:3, 10:5, 12:9, 17:12, 18:17, 21:18, 24:21. 3. játszma: 0:2, 4:4, 8:5, 12:8, 15:12, 17:15, 19:18, 22:18, 24:20