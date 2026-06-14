Nemzeti Sportrádió

Területi osztályozók: a Szolnok és az SBTC is feljutott a harmadosztályba

2026.06.14. 21:58
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A szolnokiak nagy küzdelemben múlták felül a KTE II-t (Fotó: Szolnoki MÁV FC)
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NB III osztályozó visszavágók Zalaegerszegi TE FC II Szolnoki MÁV
A Mátészalka, a Hajdúnánás, a ZTE II, a Sárbogárd, a Sándorfalva, a Szolnok és a Salgótarján folytathatja ősztől a harmadosztályban.

TERÜLETI OSZTÁLYOZÓ
AZ NB III-BA JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Nagyatádi FC (Somogy I.) 7–1
A párharc győztese: a Mátészalka, 11–1-es összesítéssel
Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Hajdúnánás FK (Hajdú-Bihar I.) 0–3
A párharc győztese: a Hajdúnánás, 5–2-es összesítéssel
Zalaegerszegi TE FC II (Zala I.)–Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.) 4–1
A párharc győztese: a ZTE II, 7–2-es összesítéssel
FémAlk-Dunavarsány (Pest I.)–Sárbogárd SE (Fejér I.) 1–1
A párharc győztese: a Sárbogárd, 4–2-es összesítéssel
Sándorfalva SK (Csongrád-Csanád I.)–Szarvasi FC 1905 (Békés I.) 4–0
A párharc győztese: a Sándorfalva, 7–1-es összesítéssel
Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Kecskeméti TE II (Bács-Kiskun I.) 2–1
A párharc győztese: a Szolnok, 3–2-es összesítéssel
Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) 0–0
A párharc győztese: a Salgótarján, 4–0-s összesítéssel

Király SE (Vas I.)–Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)

 

NB III osztályozó visszavágók Zalaegerszegi TE FC II Szolnoki MÁV
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